Martyna Wojciechowska zmieniła imię. Nie ona jedna zaskoczyła!

Martyna Wojciechowska, a może Marta?

Niespełna 47 lat temu, 28 września w Warszawie na świat przyszła znana dziennikarka i podróżniczka Martyna Wojciechowska.



Wydawać by się mogło, że imię jest jednym z jej znaków charakterystycznych w polskim show-biznesie i trudno jest wyobrazić sobie, że tak naprawdę może nazywać się zupełnie inaczej.



A jednak popularna prezenterka dopiero od trzech lat, odkąd postanowiła dopełnić formalności w urzędzie, oficjalnie nosi imię Martyna.



Pomimo tego, że od lat wszyscy właśnie tak się do niej zwracają, prowadząca programu "Kobieta na krańcu świata" urodziła się jako Marta Eliza Wojciechowska.



Dlaczego Martyna Wojciechowska zmieniła imię?

Martyna Wojciechowska od lat mówiła w wywiadach, że od dzieciństwa mówiono do niej właśnie "Martyna", chociaż tak naprawdę miała na imię Marta.

Ponoć nawet na świadectwie maturalnym pomylono się, w wyniku czego trzeba było wydrukować je jeszcze raz.

Dziennikarka po długim czasie zdecydowała się w końcu na oficjalną zmianę imienia, a w rozmowie z "Miastem Kobiet" wyjaśniła dlaczego.



Myślę, że imię zawiera pewną energię, determinując to, kim jesteśmy w życiu. Po latach dowiedziałam się, że Marta pochodzi z języka aramejskiego i oznacza piastunkę ogniska domowego, a Martyna pochodzi z łaciny i odnosi się do boga wojny. To drugie imię chyba po prostu lepiej oddaje mój charakter Martyna Wojciechowska

Nie tylko Martyna Wojciechowska. Kto jeszcze zaskoczył prawdziwym imieniem lub nazwiskiem?

Martyna Wojciechowska wcale nie jest sama.



Czasem tak po prostu jest, że prawdziwe imię, albo nazwisko po prostu średnio do nas pasuje, a pseudonim artystyczny nie do końca kojarzyć musi się z tym, jak tak naprawdę się nazywamy.



Olivier Janiak urodził się jako Piotr, Kayah nie jest Kają, a Katarzyną, Cleo to tak naprawdę Joanna Klepko.



Maryla Rodowicz, również otrzymała inne imię niż to, z którym od lat jest kojarzona w show-biznesie. Tak naprawdę nazywa się Maria Antonina Rodowicz.



