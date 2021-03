Marzena Rogalska przez 12 lat pracowała w TVP, prowadząc program śniadaniowy "Pytanie na śniadanie". W tym czasie widzowie pokochali ją za dystans do siebie, poczucie humoru i... wpadki! Dziennikarka zaliczyła ich całkiem sporo na wizji i z pewnością po odejściu z TVP ma co wspominać.

Marzena Rogalska dostarczyła swoim fanom wiele powodów do śmiechu, gdy pracowała w TVP

Marzena Rogalska latami pracowała na swoją popularność. Zaczynała swoją pracę w mediach od radia RMF FM, by potem trafić do telewizji. Dostała ofertę pracy w TVP i od września 2009 roku została prezenterką "Pytania na śniadanie".

Dziennikarka wniosła do tego śniadaniowego formatu luz, świeżość i radość. Udowodniła także, że potrafi wybrnąć z niekomfortowych sytuacji na wizji.



Jednak przez tytle lat pracy nie zabrakło wpadek, z których fani gwiazdy śmieją się do dziś. Jedno jest pewne, teraz gdy Marzena Rogalska ogłosiła swoje nagłe odejście z TVP, będzie miała co wspominać w nowej pracy.



Plotkuje się, że Marzena Rogalska znów pojawi się na wizji! Jak podał serwis Pudelek.pl, niedługo widzowie zobaczą Marzenę w duecie z Beatą Sadowską w "Dzień Dobry TVN".



Byłaby to niewątpliwie ciekawa zmiana pracy dla Marzeny! Jednak zanim to się stanie, przypominamy o najlepszych momentach dziennikarki w TVP.



Wpadka z hamakiem.



Sierpniowe wydanie jednego z odcinków "Pytania na śniadanie" widzowie zapamiętają na długo. Piękna pogoda, odcinek nagrywany na zewnątrz, by prowadzący i goście programu mogli cieszyć się latem i... wpadka!



Marzena Rogalska by zmienić kadr, przeniosła się obok kącika kulinarnego, gdzie kucharz opowiadał o potrawie, którą właśnie przygotowywał.



Dziennikarka z rozmarzoną miną przysiadła niedaleko niego na hamaku, przysłuchując się jego wypowiedzi. W pewnym momencie hamak zarwał się, a Rogalska runęła na ziemię.



Dusząc się ze śmiechu, nie mogła wydostać się spod złamanego sprzętu i wtedy z pomocą przybył współprowadzący Tomasz Wolny.



"Ja naprawdę dużo nie ważę. Ostatnio nawet parę kilo schudłam!" - powiedziała wstając i wciąż śmiejąc się szczerze z własnej wpadki.