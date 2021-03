Marzena Rogalska już od ponad miesiąca nie pracuje w TVP. Decyzja o odejściu była dla niej niezwykle trudna i stresująca. Teraz jednak, kiedy emocje już opadły, można zauważyć, że zmiana pracy służy dziennikarce, bo wygląda obłędnie.

Marzena Rogalska po odejściu z TVP wygląda kwitnąco!

Marzena Rogalska 16 lutego ogłosiła niespodziewanie, że po wielu latach pracy w TVP rezygnuje z tego stanowiska.

Widzowie z przyjemnością oglądali ją w roli prowadzącej program "Pytanie na śniadanie", ale dziennikarka już dłużej nie chciała pracować dla TVP.



Jej decyzja była zaskakująca, ale fani prezenterki od samego początku mocno trzymali za nią kciuki.



O nowe propozycje pracy raczej nie musi się martwić - krążą plotki, że niedługo gwiazda pojawi się w konkurencyjnej dla TVP telewizji.



Wiele osób już wyobraża sobie Marzenę Rogalską jako prowadzącą "Dzień Dobry TVN"!



Jednak zanim to nastąpi, gwiazda skupia się na promocji swojej najnowszej książki i na prowadzeniu programów internetowych.



To właśnie pod najnowszym zdjęciem, które opublikowała na swoim profilu w mediach społecznościowych, wyznała, że jest niezwykle zabiegana.



"Jak tu regularnie się meldować, kiedy człowiek w ciągłej podróży? Nie liczę, ile kilometrów zrobiłam po Polsce od ostatniej soboty czyli 1-szej 'Kafki z Rogalem'. I jeszcze nie dotarłam do Warszawy hehe, ale za kwadrans ruszam w drogę" - napisała Marzena.



Jednak najwyraźniej takie życie w biegu bardzo jej służy, bo patrząc na najnowsze zdjęcie Marzeny, wygląda ona kwitnąco!



Wyraźnie jest zrelaksowana i szczęśliwa, co zauważyli fani w komentarzach:



"Marzenko, jak pięknie śmieją się Twoje oczy", "To zdjęcie epatuje szczęściem" - pisali internauci i trudno się z nimi nie zgodzić!



