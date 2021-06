Matilde Rossi i Łukasz Skorupski pobrali się w 2017 roku. Gdy się poznali, Matilde była modelką, ale ostatecznie postanowiła skupić się na życiu rodzinnym i została mamą. Para ma dziś trzyletniego synka.



Matilde zgromadziła już na Instagramie 238 tysięcy obserwatorów, po rozpoczynających się właśnie Mistrzostwach Europy w piłce nożnej liczba ta na pewno się powiększy. Łukasz Skorupski został bowiem wybrany do czwórki bramkarzy, którzy będą mieć możliwość występu w turnieju.

Rodzina mieszka na co dzień we Włoszech, gdzie Łukasz gra w klubie Bologna FC. Na Instagramie Matilde nie brakuje więc zdjęć z plaży, gdzie relaksuje się głównie w towarzystwie najbliższych. Para lubi również podróże - odwiedzili już rajskie Malediwy czy słynące z oszałamiających widoków Seszele. To jednak nie jedyna pasja byłej modelki!



Piękna żona polskiego bramkarza kocha psy i zanim skupiła się na życiu rodzinnym, to one były jej największą pasją. Matilde regularnie pojawiała się ze swoimi pupilami rasy Cane Corso na wystawach, a hobby to sięga aż do czasów jej dzieciństwa. Na Instagramie Rossi można znaleźć zdjęcia sprzed wielu lat, na których pozuje ze swoimi ukochanymi psami.



Mało prawdopodobne by Łukaszowi udało się wystąpić na tegorocznym EURO, ma bowiem sporą konkurencję. Matilde zdaje się więc nie stresować turniejem i obecnie znów relaksuje się na plaży, prezentując swoją perfekcyjną sylwetkę. Myślicie, że zdobędzie popularność na miarę Anny Lewandowskiej?





