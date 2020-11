Matthew Perry się zaręczył!

Aktor kojarzony głównie z serialem "Przyjaciele" po dwóch latach spotykania się, poprosił swoją dziewczynę, Molly Hurwitz, o rękę. Jak infomuje magazyn "People", 51-letni gwiazdor postanowił się wreszcie ustatkować. Swoją wybrankę nazywa najwspanialszą kobietą na świecie.

Matthew Perry ma teraz kolejną szansę, by wyjść na prostą. Jego zmagania z uzależnieniem od alkoholu, środkami przeciwbólowymi od dawna nie są już tajemnicą. Podobnie jak i to, że 29-letnia Molly Hurwitz skutecznie pomaga mu poradzić sobie z demonami przeszłości.

Wcześniej nie był w stanie utrzymać żadnej bliższej relacji z kobietą. Wszystkie po kilku tygodniach odchodziły i wszystkie były podobne do Courtney Cox, żony aktora w serialu "Przyjaciele".

"Za czasów tego serialu zasmakowałem sławy i z perspektywy ludzi z zewnątrz miałem wszystko. Tak naprawdę byłem bardzo, bardzo samotnym alkoholikiem" - wyznał w jednym z wywiadów aktor.

Czy związek z Molly Hurwitz okaże się remedium na uzależnieni, pokaże czas. Na razie nie ogłoszono nawet przybliżonej daty ślubu.

