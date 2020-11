Matylda Damięcka podzieliła się za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych wstrząsającymi materiałami.

Zdjęcie Matylda Damięcka głośno mówi o swoich poglądach /Rafał Pasztwa /Agencja FORUM

Damięcka już jako dziecko występowała przed kamerą. Mogliśmy oglądać ją m.in. w serialu "WOW", a kilka lat później w "Na Wspólnej", gdzie wcielała się w zbuntowaną Karolinę.

Pani Matylda szybko zrozumiała jednak, że bycie na świeczniku nie jest jej potrzebne do szczęścia. Ukończyła studia na Akademii Teatralnej. Zajęła się dubbingiem, śpiewaniem, mogliśmy oglądać ją także na deskach stołecznych teatrów



Natomiast dziś furorę robią jej ilustracje, nawiązujące do aktualnej sytuacji społeczno-politycznej.

Damięcka od początku aktywnie wspiera Strajk Kobiet i protestuje. Niestety, podczas sobotniego protestu połączonego z rocznicą wywalczenia praw wyborczych przez kobiety w Polsce, doszło do dramatycznego zdarzenia.

Aktorka relacjonuje, że została uderzona w twarz krótkofalówką przez jednego z policjantów! Na dowód pokazała zdjęcie (znajdziecie je w pierwszym materiale, po dwukrotnym naciśnięciu strzałki).

- Więc chciałam powiedzieć, że chyba właśnie pokojowe protesty, ta ułuda się skończyła, przynajmniej dla mnie. Dostałam od pana policjanta, nie wiem, co miał w ręku, ale nie zdążyłam się zorientować. Mam to nagrane. Welcome in Poland - słyszymy na nagraniu, które Damięcka zamieściła na swoim instagramowym profilu.

- Żeby było jasne. Nie wkładam wszystkich policjantów do jednego wora. po prostu wśród nich też bywają źli ludzie - dodała.

