Megan Barton-Hanson wraca na ekrany telewizorów!

Megan Barton-Hanson, była gwiazda "Love Island" cieszy się niesłabnącą popularnością. Jej konto w mediach społecznościowych obserwuje ponad 1,5 miliona osób, a ona sama rozwija skrzydła w różnych dziedzinach.

Została podcasterką i felietonistką, rozprawiając w swojej twórczości o sprawach społecznych oraz o życiu intymnym.

Okazuje się, że po przerwie... wraca także na ekrany telewizji, by pojawić się w programie "Celebrity Ex on the Beach".



Gwiazda ogłosiła radosną nowinę, publikując zdjęcie w bikini na swoim profilu. Fani już nie mogą doczekać się, by móc ponownie oglądać Megan w akcji, zwłaszcza że emocji brakować nie będzie!



Megan na oczach widzów spotka się ze swoim byłym ukochanym! Czy ogień miłości znów między nimi zapłonie? Czas pokaże!





