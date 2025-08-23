Co przyniesie niedziela, 24 sierpnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana

Karta 5 Buław

W relacjach prywatnych możesz napotkać trudności, które nie wynikną z twojej winy. Nie masz wpływu na zachowanie pewnych ludzi. Możesz jedynie je zaakceptować i trzymać się na bezpieczny dystans. Ktoś miota się, sam nie wie, czego chce. Nie łap go za rękę i nie pchaj w żadnym kierunku. W finansach możesz trafić w środowisko, w którym jest ostra konkurencja.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka

Karta Giermek Mieczy

W relacjach prywatnych uważaj, by nie obarczać kogoś przedwcześnie zbyt dużą odpowiedzialnością. Ktoś może być bardzo dumny z tego, jak mu ufasz i starać się ze wszystkich sił, by spełnić oczekiwania. Niemniej chęci i możliwości to dwie różne kwestie. Miej wyrozumiałość dla błędów. W finansach pilnuj swoich sekretów, nie powierzaj ich młodemu osobnikowi.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt

Karta 7 Buław

W relacjach prywatnych możesz pokonać problemy, jeśli nie zniechęcisz do siebie od razu całej grupy. Jeśli już to się stało, zacznij przeciągać na swoją stronę pojedyncze osoby - jedną po drugiej. Nadchodzi moment, w którym zorientujesz się, czego naprawdę pragniesz. W finansach nie da się załatwić czegoś wbrew środowisku. Zdobądź popleczników i dopiero działaj.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka

Karta Król Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, którego uczucia są szczere, lecz nie zaryzykuje swojej pozycji dla miłości. Ten ktoś powoli wprowadza zmiany i jest bardzo przywiązany do tego, co ma. Doskonale też funkcjonuje w równoległych światach. W finansach możesz wiele się nauczyć od cynicznego, ale i sprawnego biznesmena.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa

Karta Eremita

W życiu osobistym możesz odkryć zaskakujące prawidło, przejrzeć czyjeś myśli, zrozumieć skomplikowaną, rodzinną sytuację. Świat nie jest czarno-biały, a Ty nauczysz się sprawnie poruszać w półmroku. Niektóre sprawy trzeba oświetlić światłem prawdy, ale niech będzie też ono pełne ciepła. W finansach możliwy będzie audyt, przejrzenie raportów lub rachunków.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny

Karta 2 Buław

W relacjach prywatnych możesz poznać osobę pełną energii, która zachęci cię do działania. W grę wchodzi płomienny romans, przygoda miłosna, spotkania, podczas których "chemia" stanie się oczywista. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wspólnie złamiecie jakieś tabu, rzucicie wyzwanie otoczeniu. W finansach są widoki na podwyżkę, korzystną transakcję.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi

Karta Rycerz Buław

W relacjach prywatnych możesz napotkać osobę dowcipną i błyskotliwą. Człowiek ten jest duszą towarzystwa, ale też łatwo wpada w gniew. Najmniejszą różnicę zdań wykorzystuje jako pretekst, by się obrazić i odsunąć. W gruncie rzeczy nie myśli obecnie o trwałym związku. W finansach możliwa będzie podróż, która niekiedy cię rozzłości, ale przyniesie wymierne korzyści.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona

Karta 3 Mieczy

W relacjach prywatnych trzeba będzie podejść do kogoś z gałązką oliwną lub przygotować się na długą batalię. Pokój jest drogi, a wojna - kosztowna. Zraniona duma nie pozwala się podporządkować, ale wymaga też ogromnych ofiar. Czy stać Cię na poniesienie konsekwencji? W finansach trzeba będzie współpracować z kimś, za kim nie przepadasz, a kto ma wiedzę.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca

Karta Giermek Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która często nie panuje nad swoimi emocjami. Nie jest też ona pewna własnych uczuć. Nie ma to jednak nic wspólnego z grą. Niektórzy ludzie naprawdę nie mają dobrego kontaktu z podświadomością i do pewnych konkluzji dochodzą z opóźnieniem. W finansach możesz pracować z kimś zdolnym, ale i leniwym.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca

Karta 3 Kielichów

W relacjach prywatnych możesz otrzymać zgodę, odpowiedź, która cię zadowoli i rozwiązać problem. Wszyscy są nastawieni na pogodzenie się, nie chcą rozłąki. Możecie się zebrać, by ustalić coś dobrego na rzecz najmłodszego pokolenia w Waszej rodzinie. Kochaj ludzi za to, że się od ciebie różnią. W finansach w grę wchodzi ugoda, satysfakcjonujący kompromis.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika

Karta 8 Denarów

W relacjach prywatnych możesz zapoczątkować coś nowego, poznać ciekawą osobę w miejscu pracy lub podczas wykonywania zadania. Zaimponujesz tym ludziom, którzy cenią sobie pracowitość, skromność, stronią od plotek i często żyją na uboczu swojego środowiska. W finansach możesz otrzymać propozycję awansu, zmiany stanowiska, poprowadzenia szkolenia.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Ryb

Karta 10 Kielichów

W relacjach prywatnych grupka osób potrzebuje przewodnika, kogoś, kto zbierze ten mały ludek i powie mu, co robić. Czy masz zadatki na takiego kogoś? Nikt nie jest głową rodziny, dopóki nie zacznie funkcjonować w tej roli. Najlepszym przygotowaniem jest praktyka, metoda prób i błędów. W finansach możesz otrzymać zwierzchnictwo nad ważnym projektem.

