"Pilnuj swoich sekretów". Wróżka Diana ma złotą radę dla jednego znaku

Wróżka Diana

W relacjach prywatnych możesz zapoczątkować coś nowego, poznać ciekawą osobę w miejscu pracy lub podczas wykonywania zadania. Zaimponujesz tym ludziom, którzy cenią sobie pracowitość, skromność, stronią od plotek i często żyją na uboczu swojego środowiska. Co jeszcze wróżka Diana wyczytała z kart? Sprawdź swój horoskop dzienny na niedzielę.

Wróżka Diana ułożyła tarota dla wszystkich znaków. Sprawdź, co się wydarzy w niedzielę
Wróżka Diana ułożyła tarota dla wszystkich znaków. Sprawdź, co się wydarzy w niedzielę123RF/PICSEL

Co przyniesie niedziela, 24 sierpnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści:

  1. Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana
  2. Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka
  3. Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt
  4. Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka
  5. Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa
  6. Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny
  7. Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi
  8. Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona
  9. Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca
  10. Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca
  11. Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika
  12. Horoskop tarotowy na niedzielę dla Ryb

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana

Karta 5 Buław

W relacjach prywatnych możesz napotkać trudności, które nie wynikną z twojej winy. Nie masz wpływu na zachowanie pewnych ludzi. Możesz jedynie je zaakceptować i trzymać się na bezpieczny dystans. Ktoś miota się, sam nie wie, czego chce. Nie łap go za rękę i nie pchaj w żadnym kierunku. W finansach możesz trafić w środowisko, w którym jest ostra konkurencja.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka

Karta Giermek Mieczy

W relacjach prywatnych uważaj, by nie obarczać kogoś przedwcześnie zbyt dużą odpowiedzialnością. Ktoś może być bardzo dumny z tego, jak mu ufasz i starać się ze wszystkich sił, by spełnić oczekiwania. Niemniej chęci i możliwości to dwie różne kwestie. Miej wyrozumiałość dla błędów. W finansach pilnuj swoich sekretów, nie powierzaj ich młodemu osobnikowi.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt

Karta 7 Buław

W relacjach prywatnych możesz pokonać problemy, jeśli nie zniechęcisz do siebie od razu całej grupy. Jeśli już to się stało, zacznij przeciągać na swoją stronę pojedyncze osoby - jedną po drugiej. Nadchodzi moment, w którym zorientujesz się, czego naprawdę pragniesz. W finansach nie da się załatwić czegoś wbrew środowisku. Zdobądź popleczników i dopiero działaj.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka

Karta Król Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, którego uczucia są szczere, lecz nie zaryzykuje swojej pozycji dla miłości. Ten ktoś powoli wprowadza zmiany i jest bardzo przywiązany do tego, co ma. Doskonale też funkcjonuje w równoległych światach. W finansach możesz wiele się nauczyć od cynicznego, ale i sprawnego biznesmena.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa

Karta Eremita

W życiu osobistym możesz odkryć zaskakujące prawidło, przejrzeć czyjeś myśli, zrozumieć skomplikowaną, rodzinną sytuację. Świat nie jest czarno-biały, a Ty nauczysz się sprawnie poruszać w półmroku. Niektóre sprawy trzeba oświetlić światłem prawdy, ale niech będzie też ono pełne ciepła. W finansach możliwy będzie audyt, przejrzenie raportów lub rachunków.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny

Karta 2 Buław

W relacjach prywatnych możesz poznać osobę pełną energii, która zachęci cię do działania. W grę wchodzi płomienny romans, przygoda miłosna, spotkania, podczas których "chemia" stanie się oczywista. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wspólnie złamiecie jakieś tabu, rzucicie wyzwanie otoczeniu. W finansach są widoki na podwyżkę, korzystną transakcję.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi

Karta Rycerz Buław

W relacjach prywatnych możesz napotkać osobę dowcipną i błyskotliwą. Człowiek ten jest duszą towarzystwa, ale też łatwo wpada w gniew. Najmniejszą różnicę zdań wykorzystuje jako pretekst, by się obrazić i odsunąć. W gruncie rzeczy nie myśli obecnie o trwałym związku. W finansach możliwa będzie podróż, która niekiedy cię rozzłości, ale przyniesie wymierne korzyści.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona

Karta 3 Mieczy

W relacjach prywatnych trzeba będzie podejść do kogoś z gałązką oliwną lub przygotować się na długą batalię. Pokój jest drogi, a wojna - kosztowna. Zraniona duma nie pozwala się podporządkować, ale wymaga też ogromnych ofiar. Czy stać Cię na poniesienie konsekwencji? W finansach trzeba będzie współpracować z kimś, za kim nie przepadasz, a kto ma wiedzę.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca

Karta Giermek Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która często nie panuje nad swoimi emocjami. Nie jest też ona pewna własnych uczuć. Nie ma to jednak nic wspólnego z grą. Niektórzy ludzie naprawdę nie mają dobrego kontaktu z podświadomością i do pewnych konkluzji dochodzą z opóźnieniem. W finansach możesz pracować z kimś zdolnym, ale i leniwym.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca

Karta 3 Kielichów

W relacjach prywatnych możesz otrzymać zgodę, odpowiedź, która cię zadowoli i rozwiązać problem. Wszyscy są nastawieni na pogodzenie się, nie chcą rozłąki. Możecie się zebrać, by ustalić coś dobrego na rzecz najmłodszego pokolenia w Waszej rodzinie. Kochaj ludzi za to, że się od ciebie różnią. W finansach w grę wchodzi ugoda, satysfakcjonujący kompromis.

Horoskop tarotowy dzienny od wróżki Diany
 Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika

Karta 8 Denarów

W relacjach prywatnych możesz zapoczątkować coś nowego, poznać ciekawą osobę w miejscu pracy lub podczas wykonywania zadania. Zaimponujesz tym ludziom, którzy cenią sobie pracowitość, skromność, stronią od plotek i często żyją na uboczu swojego środowiska. W finansach możesz otrzymać propozycję awansu, zmiany stanowiska, poprowadzenia szkolenia.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Ryb

Karta 10 Kielichów

W relacjach prywatnych grupka osób potrzebuje przewodnika, kogoś, kto zbierze ten mały ludek i powie mu, co robić. Czy masz zadatki na takiego kogoś? Nikt nie jest głową rodziny, dopóki nie zacznie funkcjonować w tej roli. Najlepszym przygotowaniem jest praktyka, metoda prób i błędów. W finansach możesz otrzymać zwierzchnictwo nad ważnym projektem.

