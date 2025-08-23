Chcesz zdrowych i sycących kanapek? Zrób tę pastę, zamiast sięgać po masło
Kiedy znudziły ci się klasyczne kanapki z masłem czy serem, czas sięgnąć po coś wyjątkowego. Baba ghanoush, kremowa pasta z pieczonego bakłażana, to zdrowa alternatywa dla tradycyjnych smarowideł. Jest lekka, pełna wartości odżywczych i niezwykle prosta do przygotowania.
Lepsza alternatywa dla masła
Jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, jak nasze wybory żywieniowe wpływają na nasz organizm, jego starzenie się i potencjalne ryzyko chorób. Staramy się stawiać na to, co świeże i zdrowsze, ograniczając składniki, które podnoszą ciśnienie, cukier i cholesterol. Wiele osób szuka więc alternatywy dla masła czy margaryny wiedząc, że istnieją inne pyszne smarowidła. Jednak znany i uwielbiany hummus nie dla każdego okaże się smaczny i pasujący do niemal każdej kanapki. Warto wtedy zainteresować się baba ghanoush - czyli orientalną pastą kanapkową z pieczonego bakłażana. Jest tak pyszna i łatwa w przygotowaniu, że można ją zajadać samą, smarując nią kromkę ulubionego pieczywa, lub z powodzeniem kłaść na nią ulubiony ser i warzywa, a także wędlinę. Śniadanie i kolacje zyskają nowy wymiar smaku, a przy okazji dostarczymy organizmowi niezbędnych składników, które mają doskonały wpływ na nasze zdrowie.
Nie tylko pyszna, ale też zdrowa pasta kanapkowa
Oto korzyści zdrowotne z jedzenia pasty bakłażanowej:
- Bogata w błonnik - wspiera zdrowie jelit, reguluje trawienie i pomaga w utrzymaniu sytości.
- Źródło antyoksydantów (zwłaszcza nasunin z bakłażana) - chroni komórki przed stresem oksydacyjnym i starzeniem.
- Wspiera serce - obecność oliwy z oliwek i sezamu (tahini) dostarcza zdrowych tłuszczów nienasyconych, korzystnych dla układu krążenia.
- Właściwości przeciwzapalne i antybakteryjne - głównie dzięki czosnkowi.
- Witamina C z soku cytrynowego - wspiera odporność i działa antyoksydacyjnie.
- Niski indeks glikemiczny - dobra opcja dla osób dbających o stabilny poziom cukru we krwi.
- Wsparcie dla mózgu - antyoksydanty i zdrowe tłuszcze mogą sprzyjać koncentracji i ochronie neuronów.
- Źródło minerałów - sezam (tahini) dostarcza wapnia, magnezu i żelaza.
- Niska kaloryczność - w porównaniu z innymi pastami i dipami, jest stosunkowo lekkostrawna, a jednocześnie sycąca.
Przepis na baba ghanoush
Składniki
- 1 duży upieczony bakłażan
- 2 upieczone ząbki czosnku
- 1 upieczona czerwona papryka
- 2 łyżki pasty tahini
- 2 łyżki oliwy
- sól, pieprz
- natka pietruszki
Przygotowanie:
- Najpierw upiecz bakłażana, czosnek i paprykę w piekarniku w 180 stopniach przez ok. 30 minut, aż wszystkie warzywa będą miękkie i rumiane.
- Następnie zmiksuj je z resztą składników (oprócz pietruszki) blenderem na gładką pastę. Dopraw według uznania.
- Pastę można przechowywać w lodówce w szczelnym pojemniku. Przed podaniem posyp natką pietruszki.
Smacznego!