Chcesz zdrowych i sycących kanapek? Zrób tę pastę, zamiast sięgać po masło

Natalia Jabłońska

Kiedy znudziły ci się klasyczne kanapki z masłem czy serem, czas sięgnąć po coś wyjątkowego. Baba ghanoush, kremowa pasta z pieczonego bakłażana, to zdrowa alternatywa dla tradycyjnych smarowideł. Jest lekka, pełna wartości odżywczych i niezwykle prosta do przygotowania.

Baba ghanoush jest znacznie zdrowsza od masła czy margaryny
Baba ghanoush jest znacznie zdrowsza od masła czy margarynyCanva ProINTERIA.PL

Lepsza alternatywa dla masła

Jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, jak nasze wybory żywieniowe wpływają na nasz organizm, jego starzenie się i potencjalne ryzyko chorób. Staramy się stawiać na to, co świeże i zdrowsze, ograniczając składniki, które podnoszą ciśnienie, cukier i cholesterol. Wiele osób szuka więc alternatywy dla masła czy margaryny wiedząc, że istnieją inne pyszne smarowidła. Jednak znany i uwielbiany hummus nie dla każdego okaże się smaczny i pasujący do niemal każdej kanapki. Warto wtedy zainteresować się baba ghanoush - czyli orientalną pastą kanapkową z pieczonego bakłażana. Jest tak pyszna i łatwa w przygotowaniu, że można ją zajadać samą, smarując nią kromkę ulubionego pieczywa, lub z powodzeniem kłaść na nią ulubiony ser i warzywa, a także wędlinę. Śniadanie i kolacje zyskają nowy wymiar smaku, a przy okazji dostarczymy organizmowi niezbędnych składników, które mają doskonały wpływ na nasze zdrowie.

Zobacz również:

Pasta z brokułu na kanapki - jak przygotować ją ekspresowo?
Kuchnia

Obłędnie prosta pasta kanapkowa. Eliminuje wolne rodniki, odmładza organizm

Martyna Bednarczyk
Martyna Bednarczyk

Nie tylko pyszna, ale też zdrowa pasta kanapkowa

Oto korzyści zdrowotne z jedzenia pasty bakłażanowej:

  • Bogata w błonnik - wspiera zdrowie jelit, reguluje trawienie i pomaga w utrzymaniu sytości.
  • Źródło antyoksydantów (zwłaszcza nasunin z bakłażana) - chroni komórki przed stresem oksydacyjnym i starzeniem.
  • Wspiera serce - obecność oliwy z oliwek i sezamu (tahini) dostarcza zdrowych tłuszczów nienasyconych, korzystnych dla układu krążenia.
  • Właściwości przeciwzapalne i antybakteryjne - głównie dzięki czosnkowi.
  • Witamina C z soku cytrynowego - wspiera odporność i działa antyoksydacyjnie.
  • Niski indeks glikemiczny - dobra opcja dla osób dbających o stabilny poziom cukru we krwi.
  • Wsparcie dla mózgu - antyoksydanty i zdrowe tłuszcze mogą sprzyjać koncentracji i ochronie neuronów.
  • Źródło minerałów - sezam (tahini) dostarcza wapnia, magnezu i żelaza.
  • Niska kaloryczność - w porównaniu z innymi pastami i dipami, jest stosunkowo lekkostrawna, a jednocześnie sycąca.

Przepis na baba ghanoush

Drewniana taca z kromkami świeżego chleba, miseczką zielonych oliwek, pastą ziołową lub hummusem, sosem w małym pojemniczku oraz świeżymi warzywami: pomidorem i plasterkami ogórka.
Czy to śniadanie idealne? Wielu twierdzi, że tak!Canva ProINTERIA.PL

Składniki

  • 1 duży upieczony bakłażan
  • 2 upieczone ząbki czosnku
  • 1 upieczona czerwona papryka
  • 2 łyżki pasty tahini
  • 2 łyżki oliwy
  • sól, pieprz
  • natka pietruszki
30 min
3-4

Przygotowanie:

  • Najpierw upiecz bakłażana, czosnek i paprykę w piekarniku w 180 stopniach przez ok. 30 minut, aż wszystkie warzywa będą miękkie i rumiane.
  • Następnie zmiksuj je z resztą składników (oprócz pietruszki) blenderem na gładką pastę. Dopraw według uznania.
  • Pastę można przechowywać w lodówce w szczelnym pojemniku. Przed podaniem posyp natką pietruszki.

Smacznego!

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 142: Kinga Kończak-CzarnoczyńskaINTERIA.PL

Najnowsze