Jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, jak nasze wybory żywieniowe wpływają na nasz organizm, jego starzenie się i potencjalne ryzyko chorób. Staramy się stawiać na to, co świeże i zdrowsze, ograniczając składniki, które podnoszą ciśnienie, cukier i cholesterol. Wiele osób szuka więc alternatywy dla masła czy margaryny wiedząc, że istnieją inne pyszne smarowidła. Jednak znany i uwielbiany hummus nie dla każdego okaże się smaczny i pasujący do niemal każdej kanapki. Warto wtedy zainteresować się baba ghanoush - czyli orientalną pastą kanapkową z pieczonego bakłażana. Jest tak pyszna i łatwa w przygotowaniu, że można ją zajadać samą, smarując nią kromkę ulubionego pieczywa, lub z powodzeniem kłaść na nią ulubiony ser i warzywa, a także wędlinę. Śniadanie i kolacje zyskają nowy wymiar smaku, a przy okazji dostarczymy organizmowi niezbędnych składników, które mają doskonały wpływ na nasze zdrowie.