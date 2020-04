​Meghan i Harry zakładają fundację Archewell

Po tym, jak z końcem marca oficjalnie przestali pełnić obowiązki członków brytyjskiej rodziny królewskiej, Meghan i Harry postanowili podzielić się ze światem swoimi planami na przyszłość. Wyznali, że zamierzają założyć fundację, której nazwa nawiązywać będzie do imienia ich synka Archiego. Jak wyjaśniają w oświadczeniu, ma ona symbolizować chęć "zrobienia czegoś sensownego".

Zdjęcie Meghan i Harry poinformowali świat o swoich planach na przyszłość /SplashNews.com /East News

Odejście Meghan i Harry’ego z brytyjskiego dworu było jednym z szerzej komentowanych wydarzeń ostatnich miesięcy. Kontrowersyjna decyzja książęcej pary wywołała mieszane reakcje - jedni chwalili ich za odwagę i determinację w dążeniu do niezależności, inni wyrażali oburzenie, twierdząc, że to policzek wymierzony w monarchię. "Megxit" stał się jednak faktem - wraz z końcem marca Meghan i Harry oficjalnie przestali pełnić funkcję starszych rangą członków królewskiej familii. Teraz poinformowali świat o swoich planach na przyszłość.

Wbrew oczekiwaniom fanów, którzy spodziewali się rychłego powrotu Meghan do show-biznesu, na razie żadne plotki o jej aktorskich projektach nie zostały potwierdzone. Co prawda niedawno użyczyła ona głosu na potrzeby filmu przyrodniczego Disneya, nic nie wskazuje na to, byśmy w najbliższym czasie mogli oglądać ją na ekranie. Meghan, znana z serialu "W garniturach", zamiast aktorstwem zajmie się bowiem działalnością charytatywną, z której znana była od początku pełnienia obowiązków księżnej Sussex. Tak wynika z oświadczenia, które zostało udostępnione przez brytyjski dziennik "The Daily Telegraph". Czytamy w nim, iż para jest w trakcie zakładania organizacji charytatywnej o nazwie Archewell.