Meghan Markle i Harry spędzą Boże Narodzenie osobno?

Meghan Markle i książę Harry postanowili już dawno temu żyć na własną rękę, odcinając się od rodziny królewskiej. Mimo upływu wielu miesięcy, w mediach wciąż co rusz powraca temat sporów Harry'ego i Meghan z resztą królewskiego rodu.

​Horrendalnie drogi sweter został wyprzedany, bo... ma go księżna Kate

Rhian Sugden pochwaliła się mężem! Rzadko pokazują się razem!

Klaudia El Dursi pozuje na śniegu w samej bieliźnie!

​Maja Bohosiewicz przeżyła w dzieciństwie traumę związaną z karpiem Wydawałoby się, że wiodą bardzo spokojne życie z dala od kłótni i waśni z księciem Williamem, księżną Kate, czy samą królową Elżbietą II.



Jednak teraz, gdy zbliża się Boże Narodzenie w amerykańskiej i brytyjskiej prasie pojawiły się dość zaskakujące doniesienia.



Otóż według najnowszych wieści Harry właśnie przybył do Londynu i to nie sam! Wnuczek królowej Elżbiety II miał zabrać ze sobą w podróż syna, Archiego.



Powodem jego rzekomego przybycia ma być tęsknota za krajem i rodziną! Zwłaszcza te święta będą trudne dla rodziny królewskiej, bo będą one pierwsze bez księcia Filipa, który zmarł 9 kwietnia 2021 roku.



Harry, pragnie wesprzeć w tym czasie ukochaną babcię.



"To ulubiona pora roku królowej, biorąc pod uwagę, że ma całą rodzinę pod jednym dachem. Kiedyś dawała jej i księciu Filipowi okazję do refleksji nad dynastią, którą razem stworzyli, ale po jego odejściu na początku tego roku wszyscy wiedzą, że dla niej będzie zupełnie inaczej. Harry ma nadzieję, że jeśli wróci, może to jej pomóc. Królowa zawsze powtarzała, że ​ze wszystkich swoich dzieci i wnuków to Harry odziedziczył bezczelne poczucie humoru Filipa" - donosi gazeta "New Idea".



Tabloidy już snują domysły, że Harry wraz z synem są już na miejscu, ale oficjalnych komunikatów na ten temat brak. To jednak nie przeszkadza fanom rodziny królewskiej snuć domysłów.



Czy faktycznie Harry byłby w stanie zostawić Meghan Markle i córeczkę w USA? Wiele osób widzi w tym rozpad ich małżeństwa i to, że nie wszystko świetnie się między nimi układa.



Meghan Markle i książę Harry - jaka czeka ich przyszłość?

Instagram Post

Innego zdania jednak jest słynny astrolog Inbaal Honigman, który w rozmowie z "The Sun" przewidział, że Meghan i Harry'ego czekają długie lata miłości.



Wydaje się, że z jego obserwacji i obliczeń para ma dużą szansę na trwałe i szczęśliwe małżeństwo.



"Książę Harry urodził się pod znakiem Panny, która jest najbardziej zorganizowana, logiczna i rozsądna ze wszystkich znaków. Ze Słońcem w Pannie, Księżycu w Byku i ascendencie w Koziorożcu ten książę dobrze wie, co robi. Każda zmiana w jego życiu - wojsko, imprezy, małżeństwo, przeprowadzka to efekty godzin przemyśleń. Nic nie jest tu przypadkowe" - mówi astrolog.



O Meghan powiedział następujące słowa:



"Lwy są silne i dumne. Będą łatwo unosić się w przypadku wystąpienia różnic, ponieważ choć wrażliwe i podatne na zranienie, są też odważne i namiętne, podejmują zewnętrzne wyzwania. Pasują do siebie, ale z jego strony będzie potrzebna duża wrażliwość, a po jej stronie - wiele cierpliwości" - kończy swoją wypowiedź Inbaal.



Jaka jest prawda o tym, gdzie i w jakim składzie Meghan i Harry spędzą tegoroczne święta? Czas pokaże!

Reklama

Zdjęcie Meghan Markle i książę Harry wciąż są skłóceni z większością rodziny królewskiej / WPA Pool / Getty Images

Wideo Royal baby boy leaves hospital: William and Kate present baby prince - BBC News