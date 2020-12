​Meghan Markle i książę Harry będą walczyć z głodem w krajach dotkniętych kataklizmami

Książęca para ogłosiła właśnie pierwszy duży projekt swojej fundacji Archewell. Ma on celu zapewnianie posiłków mieszkańcom państw, które zostały dotknięte klęskami żywiołowymi.

Zdjęcie Książęca para ogłosiła właśnie pierwszy duży projekt fundacji /Time/Ferrari Press /East News

Projekt ów powstaje we współpracy z organizacją non-profit World Central Kitchen. "Nawet w tym roku, w którym mierzyliśmy się z niewyobrażalnymi trudnościami, wciąż wielu niesamowitych ludzi pracuje niestrudzenie, by wspierać się nawzajem" - powiedzieli Meghan i Harry w oświadczeniu.



Wkrótce po tym, jak Meghan Markle i książę Harry zrezygnowali z pełnienia obowiązków starszych rangą członków rodziny królewskiej i wyjechali do Ameryki, uruchomili fundację Archewell, by kontynuować swoją działalność filantropijną. "Chcieliśmy zbudować coś, co ma znaczenie" - powiedzieli w kwietniu w rozmowie z brytyjskim magazynem "The Daily Telegraph".

Książęca para ogłosiła właśnie pierwszy duży projekt fundacji. Jego celem jest walka z głodem na świecie. W ramach działań podjętych we współpracy z organizacją non-profit World Central Kitchen, zostaną wybudowane ośrodki pomocy społecznej zapewniające wyżywienie ludności zamieszkującej obszary dotknięte klęskami żywiołowymi. Organizacja została założona przez znanego szefa kuchni i restauratora Jose Andresa, by nieść pomoc ofiarom niszczycielskiego trzęsienia ziemi na Haiti w 2010 roku. Od tamtej pory zdołała przekazać potrzebującym 50 milionów posiłków w 17 krajach.

"Zdrowie i przyszłość naszych społeczności zależy od naszej umiejętności wspierania wspólnoty ludzkiej. Kiedy myślimy o Andresie i jego niesamowitym zespole pracującym w World Central Kitchen, uświadamiamy sobie, że nawet w tym roku, kiedy mierzyliśmy się z niewyobrażalnymi trudnościami, wciąż wielu niesamowitych ludzi pracuje niestrudzenie, by wspierać się nawzajem. World Central Kitchen inspiruje nas do tego, jak współczucie przekuć w działanie" - powiedziała książęca para w oficjalnym oświadczeniu.

Trwają obecnie prace nad uruchomieniem pierwszego ośrodka pomocy społecznej. Powstać ma on na terenie Dominiki - kraju zniszczonego przez huragany Irma i Maria w 2017 roku. Druga lokalizacja to Puerto Rico, gdzie wciąż odczuwalne są skutki huraganu Maria. Dwa kolejne miejsca, do których trafi pomoc, zostaną ogłoszone w przyszłym roku. Książęca para wraz z szefem World Central Kitchen zapewnili, że dołożą wszelkich starań, by pozyskać nowych partnerów do współpracy i wspólnie wybudować ośrodki zapewniające wyżywienie ofiarom kataklizmów na całym świecie.

"Jesteśmy bardziej niż kiedykolwiek zmotywowani do kontynuowania tej ważnej pracy i jesteśmy dumni, że pomoże nam w tym fundacja Archewell oraz książę i księżna Sussex. Głęboko wierzymy, że ich wartości są tożsame z wartościami, które przyświecają nam w World Central Kitchen. W tym roku widziałem wiele przykładów sąsiadów wspierających sąsiadów, społeczności, które zjednoczyły się, by przetrwać trudne czasy. Widzimy świat pełen godności, empatii i człowieczeństwa" - dodał Jose Andres.