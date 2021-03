Meghan Markle i książę Harry są już po oficjalnej publikacji wywiadu, który przeprowadziła z nimi Oprah Winfrey. Można odnieść wrażenie, że cały świat dziś mówi tylko o tym. Nie zabrakło również porównań do słynnego wywiadu księżnej Diany z 1995 roku.

Zdjęcie Meghan Markle udzieliła wstrząsającego wywiadu /CBS/Ferrari Press/East News /East News

W 1995 roku BBC opublikowało wstrząsający wywiad z księżną Dianą, która szczerze opowiedziała w nim, jak wyglądało jej życie w rodzinie królewskiej, walka z bulimią, osamotnienie i brak jakiegokolwiek wsparcia.

Jej słowa odbiły się szerokim echem i mówiło się wówczas, że słowa księżnej Diany mogą zmienić losy monarchii. Historia jednak potoczyła się inaczej, bardzo tragicznie dla Diany, która zginęła w wypadku samochodowym dwa lata po udzieleniu wstrząsającego wywiadu.



Sprawa niedawno wróciła po latach i wywiad był głośno komentowany przez media, również z szumnie zapowiadaną rozmową Meghan Markle i księcia Harry'ego z Oprah Winfrey.



Wszyscy zainteresowani tym zdawali sobie sprawę, że podczas rozmowy para może ujawnić wiele zaskakujących faktów związanych z życiem w rodzinie królewskiej, ale nikt nie spodziewał się, że z ust Meghan padną tak wstrząsające słowa.



Padły słowa o tym, jak bardzo czuła się samotna w pałacowych murach, co już nasunęło skojarzenia z sytuacją księżnej Diany. Potem było już tylko ciekawiej.



Meghan najbardziej uderzyło, gdy rodzina królewska zastanawiała się, jaki kolor skóry będzie miał Archie i czy nie będzie to problemem:



"Zastanawiano się, jak będzie wyglądał i jak to zostanie odebrane. Nie wiem, dlaczego kolor jego skóry nie był traktowany jako atut. Dla społeczności Commonwealthu to przecież bardzo istotne, widzieć wśród członków rodziny królewskiej kogoś, podobnego nich" - powiedziała szokujące słowa Meghan, co wyraźnie wprawiło Oprah w osłupienie.