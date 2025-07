Kalamondyna - czy owoce są jadalne? Jak smakują?

Kalamondyna to krzyżówka kumkwatu japońskiego oraz mandarynki, pochodząca z Chin. Obecnie uprawiana jest na Filipinach czy w Malezji. Owoce kalamondyny mają zwykle 3-4 cm średnicy i mają charakterystyczną pomarańczową skórkę, którą można spożywać w całości.

Jak smakuje kalamondyna? Cienka i słodkawa skórka kontrastuje z niezwykle kwaśnym, soczystym miąższem o złożonym bukiecie smakowym. Można powiedzieć, że te zaczynają się od cytryny, przez limonkę aż po nuty ananasa albo moreli. Choć dla niektórych samodzielne zjedzenie kilku sztuk może być wyzwaniem, kalamondyna idealnie sprawdza się jako dodatek do napojów, sosów i deserów. Kalamondyna nadaje się też jako składnik marynat do ryb czy drobiu.

Owoce kalamondyny rosną na drzewkach, które osiągają od jednego do trzech metrów wysokości. To zależy od cięcia, bo w taki sposób można regulować ich wzrost. Szerokość drzewka wynosi natomiast od 0,5 do 1,5 metra. W donicach kalamondyny karłowacieją, natomiast swój większy potencjał pokazują w oranżeriach. W Polsce kalamondyna kwitnie od stycznia do marca.

Wartości odżywcze kalamondyny

Pod względem składników odżywczych kalamondyna to prawdziwa bomba mikroelementów. Na 100 g owocu przypada około 12 kcal, z czego niewielka ilość białka (0,8 g) i praktycznie żadnego tłuszczu (0,1 g). Za to błonnik i pektyny (1-3 g/100 g) doskonale wspomagają obniżanie cholesterolu i regulację poziomu glukozy.

W zakresie minerałów kalamondyna dostarcza potasu (~37-50 mg), wapnia (22-40 mg), żelaza (6 mg), fosforu (22 mg), a także mniejszych ilości witamin z grupy B. Najważniejsza jest jednakwitamina C. Kalamondyna zawiera ok. 27 mg/100 g, czyli blisko jednej trzeciej dziennego zapotrzebowania.

Kalamondyna ma niski indeks glikemiczny 123RF/PICSEL

Dlaczego warto jeść kalamondynę?

Regularne włączenie kalamondyny do diety przynosi korzyści w kilku kluczowych obszarach. Przede wszystkim jej bogactwo witaminy C i flawonoidów wzmacnia odporność organizmu. Co więcej, wspomaga produkcję kolagenu - korzystnie wpływa bowiem na regenerację tkanek, zahamowanie procesów starzenia i poprawę kondycji skóry.

Dlaczego warto jeść kalamondynę? Pektyny i błonnik działają korzystnie na profil lipidowy, obniżając poziom "złego" cholesterolu LDL, co przekłada się na lepsze zdrowie układu sercowo naczyniowego. Dodatkowo kalamondyna wspomaga metabolizm, pobudza trawienie, wykazuje działanie moczopędne i przeciwzapalne, łagodzi dolegliwości przewodu pokarmowego i działa detoksykująco. Kalamondyna wykorzystywana jest także do łagodzenia objawów przeziębienia, stanów zapalnych i infekcji dróg oddechowych.

Kalamondyna - owoc dla cukrzyków

Jedną z najcenniejszych cech kalamondyny dla osób z cukrzycą jest jej niski indeks glikemiczny. To oznacza, że spożywana w umiarkowanych ilościach nie powoduje gwałtownych wzrostów poziomu glukozy we krwi.

Błonnik zawarty w kalamondynie spowalnia absorpcję cukrów, a kwas cytrynowy współdziała z pektynami, by lepiej kontrolować glikemię. Dowodzi to m.in. badanie z udziałem zdrowych osób, potwierdzające łagodną glikemiczną odpowiedź po spożyciu napoju z kalamondyny. Dodatkowo flawonoidy wykazują działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne, co jest szczególnie korzystne dla osób zmagających się z przewlekłym stanem zapalnym charakterystycznym dla cukrzycy.

Błonnik zawarty w kalamondynie spowalnia absorpcję cukrów Vladimir Mucibabic 123RF/PICSEL

Jak jeść kalamondynę? Ile dziennie i z czym?

Jak wspomnieliśmy, kalamondynę można jeść na surowo razem ze skórką. Owoc warto łączyć z wodą, herbatą czy miodem, aby złagodzić kwaskowatość. Ile dziennie można jej jeść? Jeżeli chodzi o spożycie, bezpieczeństwo i smak, najlepszym rozwiązaniem jest spożywanie od dwóch do czterech owoców dziennie. Jak wykorzystać kalamondynę w codziennej diecie?

Sok z kalamondyny może być bazą letnich lemoniad lub ciepłych naparów zimą. Może też być dodatkiem do koktajli i drinków, niosąc zarówno smak, jak i zdrowotne korzyści. W kuchni kalamondyna doskonale sprawdza się jako składnik marynat do ryb, drobiu czy owoców morza. Kalamondyna świetnie sprawdzi się także w formie dżemów i konfitur. Słodzona umiarkowanie zachowuje wartości odżywcze i staje się delikatnym dodatkiem śniadaniowym.

Można też przygotować herbatę z kalamondyną na odporność. Do tego wystarczą trzy owoce, jedna łyżeczka miodu, 250 ml ciepłej (nie wrzącej) wody i plaster świeżego imbiru. Opcjonalnie przyda się szczypta kurkumy lub cynamonu. Aby zrobić herbatę z tym cytrusem, należy wycisnąć sok z kalamondyny do kubka, dodać miód, imbir i przyprawy. Na koniec zalać ciepłą wodą i wymieszać. Herbata działa przeciwzapalnie, wzmacnia odporność i koi gardło.

Kalamondyna może być wykorzystana także jako kosmetyk. Po rozgnieceniu można ją wykorzystać jako naturalny tonik do skóry z przebarwieniami. Należy jednak używać owocu w ten sposób ostrożnie i z umiarem, ze względu na silne działanie.

