Meghan Markle zanim została żoną księcia Harry'ego, była znana jako aktorka grająca w serialu "W garniturach". Nawet po ślubie, gdy musiała zrezygnować ze swojej kariery, podkreślała w rozmowach z Brytyjczykami, że tęskni za pracą przed kamerą.

Meghan i Harry planują przeprowadzkę? Informator zdradził szczegóły ich decyzji Gdy para postanowiła zerwać kontakty z brytyjską rodziną królewską i przeprowadzić się do USA, marzenia Meghan Markle o powrocie do aktorstwa mogły się ziścić.

Nikt jednak nie podejrzewał, że stanie się to z powodu problemów finansowych pary, a powrotem do grania nie będzie wybitna rola w dobrym serialu, czy filmie, a... pojawienie się w reklamie i to nie na pierwszym jej planie.

Zdjęcie Meghan Markle wystąpiła w reklamie firmy produkującej kawę / Clevr Blends/Ferrari Press/East News / East News

Główną gwiazdą spotu reklamowego nie jest jednak księżna Sussex, a współzałożycielka firmy produkującej kawę, Hannah Mendoza. Sama Meghan Markle tylko na chwilę pojawia się raz po raz na ekranie. Markle wciela się w reklamie w postać stażystki, która "pracuje" w tle swojej szefowej.

Trzeba przyznać, że nie jest to rola marzeń Meghan Markle. Powodów jej wystąpienia mogło być wiele, jednak jeden niepokoi najbardziej fanów byłej aktorki.

W połowie roku 2023 Spotify rezygnował ze współpracy z księżnej Meghan Markle, a kontrakt wart 25 mln dol. został zerwany. Księżna Sussex ze swoim podcastem utrzymała się na rynku tylko przez jeden sezon.

Spotify zdecydowało, by nie przedłużać umowy, a Meghan ponoć nie stworzyła wystarczającej ilości materiału, by otrzymać pełną kwotę za pierwszy sezon. To przyniosło wielkie straty w domowym budżecie Meghan i Harry'ego.

Zdjęcie Meghan Markle jest zawiedziona swoim zawodowym powrotem do USA? / Ted Shaffrey/Associated Press/East News / East News

Powrót do pracy w USA nie jest tak łatwy, jak wyobrażała sobie to Meghan Markle. Ostatnio w programie "The Royal Beat" w telewizji True Royalty TV redaktor naczelny "The Sun Royal", Matt Wilkinson, skomentował sytuację Meghan w dość ostrych słowach: "Próba Meghan, by zyskać ogromną popularność i zarobić mnóstwo pieniędzy, nie powiodła się".

To tylko piętrzy ich problemy finansowe, więc Meghan zgodziła się nawet na udział w reklamie, by łatać domowy budżet. Była aktorka wciąż czeka na spektakularny powrót do branży aktorskiej i może dopiero 2024 rok przyniesie odmianę w tej kwestii, bo do tej pory przyszłość pary w USA malowała się w czarnych barwach.

