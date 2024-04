Meghan Markle wciąż ma żal do księżnej Kate? Ekspert zabrał głos

Opracowanie Karolina Iwaniuk

Konflikt między księżną Kate a Meghan Markle trwa od wielu miesięcy. Nawet w obliczu choroby księżnej nie widać szansy na pogodzenie się dwóch stron. Wszystko przez to, że zdaniem królewskiego eksperta, Meghan Markle wciąż ma ogromny żal do żony księcia Williama o jej zachowanie, gdy ta dołączyła do brytyjskiej rodziny królewskiej.