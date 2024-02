Książę William niespodziewanie zmienił ważne plany. Co się dzieje?

We wtorek książę William niespodziewanie wycofał się z nabożeństwa w kaplicy św. Jerzego na zamku Windsor . "Sprawa osobista nie ma związku ze stanem zdrowia jego ojca, króla Karola, u którego niedawno zdiagnozowano raka" - zapewniał pałac Kensington.

Teraz tak poważna zmiana w harmonogramie księcia Williama też nie napawa optymizmem i stwarza kolejna okazję do pytań odnośnie zdrowia księżnej Kate.

Pałac Kensington widząc zainteresowanie tym tematem wydaje kolejne lakoniczne oświadczenia, które twierdzą, że księżna Kate "wraca do zdrowia i czuje się coraz lepiej".

Te słowa jednak wielu nie przekonują i nie uspokajają. Powrotu księżnej do pełnienia jej publicznych obowiązków oczekuje się końcem marca 2024 roku. Z pewnością, gdy to nastąpi, będzie to wyjątkowo bacznie obserwowany powrót.