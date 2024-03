Pojawiły się też analizy kosmogramu księżnej Kate, wszak wiadomo powszechnie kiedy dokładnie przyszła ona na świat, włączając w to także godzinę narodzin, niezbędną do ustalenia całego kosmogramu, czyli konspektu układu planet w momencie, kiedy dana osoba przyszła na świat.

Ten konkretny układ mówi o słabym ciele lub o słabej psychice właściciela kosmogramu. To jasny znak, by zadbać o swoje zdrowie.

Patrząc dalej na kosmogram można zauważyć obecnie Jowisz w trygodnie do Słońca, a to z kolei układ wspierający. Ma on dodać księżnej Kate odwagi i zachęcić do wejścia w nową sferę życia.