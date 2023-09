Spis treści: 01 Meghan Markle i książę Harry w Düsseldorfie. Internauci nie mają litości

02 Meghan Markle pod ostrzałem internautów. Poszło o jej strój

03 Meghan Markle zaliczyła modową wpadkę? Poszło o jej spodnie

Meghan Markle i książę Harry w Düsseldorfie. Internauci nie mają litości

Kilka dni temu książę Harry i nieco spóźniona Meghan Markle pojawili się w Düsseldorfie, gdzie wzięli udział w Invictus Games - międzynarodowych wielodyscyplinarnych zawodach sportowych, które zostały stworzone przez księcia Harry'ego, a które są skierowane do żołnierzy i weteranów wojennych rannych w misjach w kraju i poza jego granicami.

Zdjęcie Kilka dni temu książę Harry i Meghan Markle pojawili się w Düsseldorfie / Sascha Schuermann / Getty Images

Dwudniowa wyprawa do Niemiec była dla Meghan Markle okazją do zaprezentowania kilku stylizacji, które, jak zdarza się to w większości przypadków, natychmiast znalazły się pod surową oceną fanów pary oraz internautów. Tym razem nie byli jednak łaskawi.

Reklama

Zobacz również: Meghan Markle i książę Harry pojawili się razem publicznie. Uwagę zwraca ich zachowanie

Meghan Markle pod ostrzałem internautów. Poszło o jej strój

Na przestrzeni kilku dni Meghan Markle zaskakiwała swoimi modowymi wyborami. Każdorazowo stawiała jednak na neutralne kolory i stylizacje dopasowane do okoliczności. Najwięcej kontrowersji wzbudził elegancki, brązowy zestaw, w skład którego weszła jedwabna bluzka L'Agence, spodnie Gabrieli Hearst, okulary przeciwsłoneczne Miu Miu i szpilki Manolo Blahnik.

Instagram Post Rozwiń

Sporo mówiło się między innymi o dodatkach, na które zdecydowała się żona księcia Harry’ego, a które kosztować miały nawet kilkaset tysięcy złotych. Meghan Markle nie zrezygnowała bowiem z delikatnej biżuterii, która, mimo iż była jedynie dopełnieniem całego look’u, zwracała uwagę wyglądem i... ceną.

Wiele oczu skupiło się jednak na spodniach żony księcia Harry’ego. Te, mimo iż najmodniejsze w tym sezonie, nie wszystkim przypadły do gustu.

Zobacz również: Księżna Kate ma wielką bliznę na głowie. Tajemnica sięga jej dzieciństwa

Meghan Markle zaliczyła modową wpadkę? Poszło o jej spodnie

Spodnie flare, czyli model z rozszerzaną nogawką, to prawdziwy must have ostatnich miesięcy, święcący prawdziwe triumfy na listach najmodniejszych propozycji na ten sezon. Nic więc dziwnego, iż w swojej garderobie postanowiła mieć je również Meghan Markle.

Instagram Post Rozwiń

Żona księcia Harry’ego postawiła na spodnie w kant w beżowym odcieniu, przepasane w pasie paskiem. I wtedy się zaczęło. "Normalnie podoba mi się to, co nosi, ale nie podoba mi się ten strój", "Wygląda jakby nie miała stóp! (...) są przede wszystkim za długie do jej wzrostu", "Te spodnie źle leżą. Są workowate i zdecydowanie za długie", "Czy ona nie ma żelazka?" - czytamy w mediach społecznościowych.

W komentarzach nie brakuje jednak również głosów rozsądku. "Ludzie naprawdę zapominają, że len się marszczy", "O mój Boże, ludzie, przecież widać, że siedziała, nie jej wina, że ubrania się gniotą" - piszą inni, broniąc Maghan Markle. Jak wypadła?

Zobacz również: Garderoba Meghan Markle jest warta fortunę. Oto ile kosztują jej stylizacje