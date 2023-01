Garderoba Meghan Markle jest warta fortunę. Oto ile kosztują jej stylizacje

Brytyjski tabloid postanowił nieco bliżej przyjrzeć się kreacjom Meghan Markle i policzyć ile dokładnie jest warta jej garderoba. Żona księcia Harry’ego słynie z zamiłowania do ubrań i akcesoriów z wysokiej półki. Okazuje się, że to, co znajduje się w jej szafie, kosztuje niemałe pieniądze.

Zdjęcie Brytyjski tabloid podał wartość garderoby Meghan Markle w 2022 roku / Gotham / Contributor / Getty Images