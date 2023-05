Meghan Markle wciąż na celowniku mediów. Do sieci wyciekło stare nagranie

Meghan Markle choć starała się uciec od wścibskiej prasy Wielkiej Brytanii, to wciąż media żywo się nią interesują i starają pokazać różne jej oblicza.

Choć ona sama, chociażby w serialu dokumentalnym "Harry&Meghan" utrzymuje, że jest zwykłą dziewczyną, która kocha sswoje dzieci i męża i chce żyć w spokoju, to różne sytuacje nieco temu przeczą.

Ci, którym nie podoba się zachowanie żony księcia Harry'ego wciąż starają się udowodnić, że Meghan Markle zwyczajnie kłamie.

Miał dowodzić tego ostatnio opublikowany film, który co prawda został nagrany w 2022 roku, ale to dziś wzbudził on prawdziwą sensację.

Nagranie obnaża prawdziwą twarz Meghan Markle? Okrzyknięto ją "narcyzem"

Nagranie, które pojawiło się w sieci pochodzi z zawodów w "Polo&Racquet Club", gdzie Harry i Meghan uczestniczyli we wręczeniu nagrody zwycięskim sportowcom.

Podczas dekoracji i robienia pamiątkowych zdjęć z zawodnikami, został nagrany filmik, gdzie Meghan Markle zachowuje się conajmniej dziwnie.

Żona księcia Harry'ego wyglądała tak, jakby starała się być w samym centrum zainteresowania, stojąc pod... pucharem, trzymanym nad jej głową przez męża i jednego z zawodników.

We wszystkim przeszkadzał jej pokaźny kapelusz. Meghan Markle z uśmiechem starała się cały czas pozować na pierwszym planie, ale wszystko to wychodziło niezwykle niezręcznie.

W nagraniu pojawia się komentarz, że właśnie podczas tej sytuacji Meghan przejawia zachowania narcystyczne.

