Powrót Batmana z lat 80 i 90. Jak to możliwe?

"The Flash" to jedna z największych produkcji opartych na komiksach DC. Z założenia jest ona opowieścią o multiwersum, toteż na ekranie pojawią się postacie z różnych komiksów. Film miał już swoją zamkniętą premierę podczas niedawnego CinemaConu w Las Vegas CinemaConu. Pierwsze opinie o filmie wskazują na to, że widzów czeka nie tylko widowisko, ale i wiele miłych przeżyć. Takie przeżycia towarzyszyły Michaelowi Keatonowi, który na planie "The Flash" po raz pierwszy od 30 lat włożył kostium Batmana.



Michael Keaton jako Batman

Po raz pierwszy Michael Keaton wcielił się w rolę Człowieka-Nietoprza w 1989 r. Udział w filmie “Batman" zaproponował mu reżyser — Tim Burton. Ekranizacja komiksu DC okazała się ogromnym sukcesem i rozpoczęła w “batmanię". Keaton zdecydował się na udział w drugiej części przygód mrocznego rycerza “Powrót Batmana", która swoją premierę miała w 1992 r. Do dziś wielu uważa, że Keaton był najlepszym z Batmanów. Za swoją kreację trafił na 46 miejsce “Listy 100 największych bohaterów i złoczyńców wszech czasów" przygotowaną w 2003 r. przez Amerykański Instytut Filmowy.



Reklama

Zobacz również: Batman: Za grzechy ojca [Recenzja]





Michael Keaton po 31 latach znów w batjaskini. Reżyser zdradził jak zachowywał się aktor

Jak się okazuje, pierwszy dzień w kostiumie Batmana był dla aktora wzruszający. "Kiedy Keaton pojawił się na planie, jego batjaskinia była już gotowa. Odpowiednio oświetlona itd. Podziwiał ją z szeroko otwartymi oczami i nie ruszał się przez dłuższą chwilę. Nie chciałem mu przeszkadzać. Chciałem, żeby chłonął ten moment. Nie wiedziałem, co chodzi mu po głowie, ale z pewnością o czymś myślał" - wspomina Andy Muschetti pierwszy dzień Michaela Keatona na planie "The Flash".

Zobacz również: Fani surowo oceniają "Dzień Dobr y TVN" z udziałem Dody. W komentarzach burza!

Nietypowa prośba Michaela Keatona

Kiedy w końcu ruszyły zdjęcia, gwiazdor miał do reżysera pewną prośbę. "Zabawne, bo w pewnej chwili, gdy kręciliśmy scenę z jego udziałem i miał na sobie kostium Batmana, poprosił mnie, żebym zrobił mu w nim zdjęcie. Chciał je pokazać swojemu wnukowi. Był to jeden z tych momentów, w których było widać, że gdzieś głęboko w nim buzują ogromne emocje" - dodał reżyser w rozmowie z portalem "IGN".

Zdjęcie Michael Keaton jako Batman, Ezra Miller jako Flash i Sasha Calle jako Supergirl /materiały prasowe



Kiedy "The Flash" trafi do kin?

Przy okazji seansu zorganizowanego dla właścicieli kin CinemaConu do sieci trafił nowy zwiastun filmu "The Flash". Jak zauważyło wielu widzów, więcej w nim Batmana niż tytułowego bohatera filmu granego przez Ezrę Millera. W "The Flash" oprócz Keatona, do roli Batmana powraca tu również Ben Affleck. Czy rzeczywiście to Batman wiedzie prym na ekranie? Który z aktorów wciela się w tę postać lepiej? Widzowie będą mogli się przekonać, gdy film trafi do kin. Na razie nie wiadomo, jednak kiedy to się stanie, bo premiera tej produkcji była kilkukrotnie przekładana. Aktualnej daty nie podano.

Zobacz również: Znany reżyser skrytykował widzów, którzy oglądają filmy na telefonie. "To smutne"