Pola Wiśniewska postanowiła spędzić trochę czasu bez męża i małych dzieci. W tym celu pod koniec wakacji wybrała się na urlop do Francji ze swoim najstarszym synem z poprzedniego związku. Wspólnie odpoczywają i zwiedzają Paryż.

Wokalista z kolei został w domu z ich dwójką dzieci. Do pomocy ma mamę i nianię. Twierdzi, że świetnie daje sobie radę jako tymczasowy samotny ojciec i bardzo dobrze czuje się w tej roli. Nazwał to pracą na pół etatu i gdyby nie zobowiązania zawodowe, mógłby to robić cały czas.

Pola poleciała do Paryża na kilka dni ze swoim najstarszym synem. Ja zostałam z dzieciaczkami i sam tu urzęduję. Mam na szczęście do pomocy nianię i jest mama, więc to praca na pół etatu. Muszę przyznać jednak, że im jestem starszy, tym mam coraz większą radość w przebywaniu z bliskimi. Myślę sobie, że gdyby nie robota mógłbym robić to na pełen etat mówił Wiśniewski z rozmowie z Faktem

Jego żona jednak postanowiła podglądać, co dzieje się w domu, dzięki zainstalowanym w nim kamerom. Wiśniewski wyznał, że Pola często go strofuje, że coś zrobił źle. "Ostatnio mi się dostało za to, że mały za późno poszedł spać, a ona rygorystycznie do tego podchodzi. Więc głównie ją przepraszam, ale jest fajnie" - twierdzi piosenkarz.

Dla Wiśniewskiego małżeństwo z Polą jest już piątym. Związał się z nią niedługo po rozstaniu z Dominiką Tajner. Ślub wzięli w marcu 2020 roku, jednak z powodu pandemii wesele nie było huczne. Odbili to sobie rok temu, kiedy z okazji urodzin Michała odnowili przysięgę małżeńską.

Doczekali się dwóch synów - Falco Amadeusa i Noëla Cloé. Wiśniewski ma również czwórkę dzieci z poprzednich małżeństw, a wszystkie dostały oryginalne imiona. Są to: Xavier Michał (2002) i Fabienne Marta (2003) z Mandaryną oraz Etiennette Anna (2006) i Vivienne Vienna (2008) z Anną Świątczak.

