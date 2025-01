Majeranek to nasz aromatyczny sprzymierzeniec

Majeranek (Origanum majorana) znany jest także pod wieloma innymi nazwami. Lebiodka majeranek, majeran ogrodowy, czy jeszcze bardziej finezyjne określenia jak kiełbaśnik, ziele kiełbasiane oraz ziele kołdunowe ... Wszystkie one odnoszą się do rośliny pochodzącej z obszaru Morza Śródziemnego, o intensywnym zapachu i licznych właściwościach leczniczych.

W medycynie ludowej majeranek stanowił symbol zdrowia, szczęścia i ochrony przed złymi mocami. Używano go do łagodzenia problemów trawiennych, poprawy nastroju oraz leczenia infekcji górnych dróg oddechowych. Dlaczego warto także dziś uwzględnić go w składzie domowej apteczki?