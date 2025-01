Ból kości, szczególnie w dolnej partii pleców , to jeden z objawów niedoboru witaminy D. Może być mylony z problemami reumatycznymi i osteoporozą. Czasem zrzucamy to na karb zwykłego przeciążenia lub zbyt intensywnego treningu. Jeśli objawy te utrzymują się długo lub regularnie wracają, warto wykonać odpowiednie badanie.

Czujesz, że tracisz siłę, a twoje mięśnie są mniej wytrzymałe? To kolejny sygnał, jaki wysyła organizm. Jednocześnie łatwo przypisać go innym przyczynom, takim jak brak wystarczającej aktywności fizycznej. Trudno będzie ją podejmować, jeśli nie naprawisz tej kwestii u podstaw.

Trudności z pamięcią, skupieniem czy jasnym myśleniem także zaliczają się do objawów niedoboru witaminy D. Do tego mogą dojść trudności z zasypianiem i budzenie się co rano z uczuciem niewyspania. W takich okolicznościach jeszcze trudniej jest się skoncentrować. Jeśli ten stan utrzymuje się przez długi czas, wykonanie badań może dać nam jednoznacznie do zrozumienia, że organizm domaga się uzupełnienia braków.