Odpowiednie dbanie o ubrania, zwłaszcza w kontekście procesu ich czyszczenia, to nie tylko kwestia potencjalnych oszczędności, ale i troski o środowisko. Odzież w kolorze czarnym cieszy się wśród konsumentów dużą popularnością, która wynika m.in. z faktu, że kolor czarny jest uniwersalny, zatem takie ubrania łatwo dopasować do innych części garderoby.

Jednak osoby wkładające na siebie ubranie w czarnym kolorze często skarżą się, że ich spodnie czy koszule po kilku praniach bardziej przypominają odcień szarości, a po głębokiej czerni nie ma już prawie śladu.

Zazwyczaj blaknięcie czarnego koloru wynika z błędów popełnianych podczas prania odzieży. Rzecz jasna zdarzają się sytuacje, kiedy czarny kolor płowieje, mimo naszych starań i wykonywania prania zgodnie ze sztuką. Wówczas możemy mówić o bardzo słabej jakości odzieży, na co nie mamy żadnego wpływu. Zakładając jednak, że nasze spodnie nie są "jednorazowe", podpowiadamy, co należy robić, by jak najdłużej zachowały czarny kolor i służyły nam przez długie miesiące, a może i lata.

Zwróć uwagę, jaki detergent dodajesz podczas prania czarnej odzieży

Jak prać czarne dżinsy, by nie straciły koloru? Kluczowa jest temperatura

Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na zalecenia producenta, który na metce wszytej zazwyczaj w wewnętrzną stronę spodni umieszcza informacje dotyczące prania. Dowiemy się wówczas, czy spodnie można prać w pralce, czy wskazane jest wyłącznie pranie ręczne, w jakiej maksymalnej temperaturze je prać, czy powinniśmy poddawać je mechanicznemu suszeniu, prasowaniu itp.

Intensywną czerń na dżinsach zachowamy przez długi czas, jeśli temperatura prania nie przekracza 30 st. C, o ile inaczej nie zaleca producent. Wspomniane 30 st. C to jednak uniwersalna i bezpieczna wartość w kontekście prania czarnych spodni. Pamiętajmy zatem, że im wyższa temperatura prania, tym większe ryzyko blaknięcia koloru i zniszczenia tkaniny.

Zwróćmy również uwagę na ustawienie trybu prania. Wybierajmy program do prania tkanin delikatnych, tym samym ustawiając delikatne wirowanie. Przed umieszczeniem dżinsów w pralce, warto wywrócić je na lewą stronę, by zminimalizować tarcie tkaniny o części bębna, co również wpływa na intensywność koloru odzieży. Rzecz jasna, ciemnych ubrań nie powinniśmy mieszać podczas prania z jasną odzieżą.

Zwróć uwagę na detergent

Niezwykle istotną kwestią podczas prania czarnych dżinsów, jest detergent czyszczący, który aplikujemy do pralki. Na rynku jest mnóstwo proszków do prania, płynów czy kapsułek piorących, ale odpowiedni wybór środka piorące zdecydowanie wpływa na utrzymanie czarnego koloru na spodniach.

Pod żadnym pozorem nie powinniśmy używać detergentów przeznaczonych do prania ubrań w kolorze białym, ponieważ zawiera on w sobie substancje wybielające tkaniny. Zrezygnujmy również z płynu lub proszku uniwersalnego.

Najlepszym rozwiązaniem jest sięgnięcie po dobrej jakości płyn do prania z przeznaczeniem do ciemnych tkanin. Tego typu specyfiki nie tylko pomagają chronić kolor przed blaknięciem, ale dodatkowo wygładzają włókna tkaniny, dzięki czemu czarny kolor staje się głębszy i intensywniejszy.

Ubrania w kolorze czarnym powinniśmy prać w niskiej temperaturze

Jak suszyć czarne dżinsy?

Czarne ubrania, w tym również spodnie, powinniśmy suszyć na świeżym powietrzu. Pamiętajmy jednak, by prania nie wywieszać w miejscu, gdzie docierają promienie słoneczne, ponieważ zdecydowanie zwiększa to ryzyko blaknięcia koloru. Suszarkę z praniem ustawmy w miejscu zacienionym.

Decydując się na suszenie czarnych spodni w suszarce bębnowej, szczególną uwagę zwróćmy na temperaturę. Zbyt wysoka temperatura bardzo negatywnie może wpływać na jakość tkaniny i kolor. W takim przypadku należy wybierać program o niskiej temperaturze suszenia ze wskazaniem na tkaniny delikatne.

