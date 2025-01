Jarzyny pokroić i umieścić w garnku. Dodać szyję, grzyby suszone, imbir i przyprawy. Wsypać kaszę. Gotować około 30 minut, do miękkości mięsa. Ziemniaki obrać, opłukać, pokroić w kostkę, wrzucić do gotującej zupy. Mięso wyciągnąć, oddzielić od kości, pokroić, wrzucić do zupy. Doprawić do smaku, dodać śmietany. Posypać koperkiem.