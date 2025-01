O pismach z podwyżkami kierowanych przez wspólnoty do lokatorów poinformował serwis Fakt.pl, który jako przykład podaje Częstochowę. O tym, że m.in. opłaty za czynsz pójdą w górę od 2025 r. Fakt informował już w zeszłym roku, odsyłając do rozmowy z Tomaszem Błeszyńskim, ekspertem rynku nieruchomości, który na łamach dziennika powiedział wówczas: "Już w 2024 r. z powodu wzrostu opłat za media rosły koszty eksploatacyjne. Do tego w górę idą koszty pracy, co przekłada się na wzrost opłat za świadczone usługi związane z zarządzaniem i gospodarowaniem nieruchomościami".