Michelle i Barack Obama świętują rocznicę ślubu

Małżeństwem zostali 3 października 1992 roku. Połączeni miłością nie idealną, ale prawdziwą, wielokrotnie wychodzili razem z poważnych opresji. I między innymi o tym napisali na swoich instagramowych profilach z okazji 28. rocznicy ślubu.

Zdjęcie Barack i Michelle Obama są małżeństwem od 28 lat /NICHOLAS KAMM / AFP /East News

- 28 lat z tym jedynym. Uwielbiam Baracka za uśmiech, charakter i empatię. Jestem wdzięczna, że jest moim partnerem w życiu - napisała Michelle Obama i zwróciła się bezpośrednio do swoich obserwatorów.

Reklama

- W tym roku mamy do ciebie wielką prośbę. Znajdź osobę, która może nie głosować i upewnij się, że to zrobi. Napisz nam o tym w komentarzach. Kocham cię Barack! - dodała.

- Każdy dzień z Michelle czyni mnie lepszym mężem, ojcem i człowiekiem - odpisał w swoim poście Barack Obama i podobnie jak żona, zaapelował do swoich followersów o to, aby nie dopuścili do niskiej frekwencji podczas wyborów prezydenckich.

- W tym roku, choć docenimy każde życzenia, naprawdę chcielibyśmy, żebyś znalazł osobę, która może nie głosować i pomógł jej zarejestrować się na wybory - powtórzył eksprezydent za swoją żoną.

Para, która z powodu pandemii spędza ostatnio coraz więcej czasu w domu, nie ukrywa, że jest to dość frustrujące. Michelle przyznała, że wciąż jednak mąż dba o to, aby nie zgasła iskra między nimi. I potrafi zaprosić ją na cały dzień plażowania połączony ze słuchaniem jazzu. Mimo tego, że jest bardzo zajęty pisaniem książki o swojej prezydenturze.

Jak zapowiedział 44. prezydent, pierwszy tom jego wspomnień zatytułowany "Ziemia obiecana" ma zostać wydany 17 listopada

Instagram Post

Instagram Post