Michelle Pfeiffer świętuje 27. rocznicę ślubu

62-letnia aktorka opublikowała niedawno emocjonalny post na swoim instagramowym profilu. Wpis dedykowany mężowi, przy którego boku spędziła 27 lat. "Mój jedyny od 27 lat. Szczęśliwej rocznicy ukochany" - napisała gwiazda. Adresatem jest 64-letni David E. Kelley, amerykański producent telewizyjny i scenarzysta. Jak podkreśla Michelle Pfeiffer - miłość jej życia.

Zdjęcie Michelle Pfeiffer i David E. Kelley są małżeństwem od 27 lat /Invision /East News

Ta miłość nie miała tradycyjnego początku. Michelle Pfeiffer poznała bowiem swojego aktualnego męża, będąc w trakcie procesu adopcyjnego. Dwa miesiące po tym, jak się poznali, w jej domu pojawiło się dziecko, 5-miesięczne niemowlę. Dziewczynka, Claudia Rose. David E. Kelley - jak sama podkreślała w wywiadach - "z powodzeniem przeszedł test odróżniający chłopców od mężczyzn". I to on pomógł jej złapać dystans do siebie i świata. Pobrali się w 1993 roku. Rok później na świat przyszedł ich syn, John.

Michelle Pfeiffer nie ukrywa, że ten nietradycyjny początek ich znajomości oraz to, że zostali rodzicami zanim jeszcze zdążyli się poznać, paradoksalnie, wzmocnił ich relację. W wywiadzie dla magazynu "Good Housekeeping" z 2007 roku powiedziała: "Taka sytuacja od razu pokazuje, jakim naprawdę jesteś człowiekiem. Jest to także dowód na to, że nie zawsze tradycyjny sposób działania jest najlepszy".

Pytana o receptę na udany związek, wskazuje na szacunek i wdzięczność. "Nigdy nie uważałam szczęścia za coś oczywistego. A trafiłam naprawdę dobrze. Nie znam bardziej uczciwego człowieka od swojego męża. Ale szanuję go nie tylko za to. Imponuje mi jego inteligencja, poczucie humoru i to, jak bardzo uroczy potrafi być" - powiedziała nominowana do Oscara aktorka magazynowi "Parade". Dodała też, że nic tak nie oddala ludzi od siebie, jak brak szacunku. I nie są to puste słowa, bo pierwsze małżeństwo Michelle Pfeiffer udane nie było.

Jak podaje serwis People.com, pierwszym mężem gwiazdy był aktor, Peter Horton. Michelle Pfeiffer miała w dniu ślubu 22 lata. "Byłam wtedy kimś zupełnie innym. Do tego stopnia, że zapomniałam o tym małżeństwie. Nie przyszło mi nawet do głowy, żeby powiedzieć o tym moim dzieciom" - wyznała ze śmiechem gwiazda.



Instagram Post

Instagram Post

