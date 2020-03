Misheel Jargalsaikhan pozuje w bikini

Misheel Jargalsaikhan zdobyła popularność dzięki roli Zosi w sitcomie „Rodzina zastępcza”. Choć trudno w to uwierzyć, dziś ma 31 lat.

Zdjęcie Misheel Jargalsaikhan jest aktywna w mediach społecznościowych /Artur Zawadzki /Reporter

Jargalsaikhan urodziła się w Mongolii (biegle posługuje się ojczystym językiem). Do Polski przeniosła się z całą rodziną, gdy miała trzy lata.

Misheel nie zdecydowała się na studia aktorskie. Na kilka lat wycofała się z show-biznesu, by poświęcić się studiom medycznym.

Wróciła w 2015 roku - wówczas mogliśmy oglądać ją w programie "Celebrity Splash!", w którym doszła do finału. Rok później serialowa Zosia wystąpiła w "Dancing with the Stars. Tańcu z gwiazdami". Zagrała też w serialu "Wmiksowani.pl".

Jargalsaikhan jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, a jej instagramowy profil śledzą ponad 32 tys. użytkowników.

Trudno zresztą im się dziwić - Misheel wyrosła na piękną kobietę, która nie wstydzi się swoich wdzięków. Ostatnio zamieściła w sieci gorącą fotkę w stroju kąpielowym i zebrała mnóstwo komplementów.

"Wow! Pięknie", "Bardzo ładne zdjęcie", "Hot hot", "Pani uroda powala" czy "Śliczna kobietka" - pisali zachwyceni fani.

A wy co myślicie o zdjęciu Jargalsaikhan? Musimy przyznać, że jest dość śmiałe...

Zdjęcie Obsada serialu "Rodzina zastępcza" w 2006 roku / Tricolors / East News