​Monika Kuszyńska szczerze o swoim życiu na wózku

- Dziś wózek jest częścią mnie - powiedziała Monika Kuszyńska, była wokalistka Varius Manx, która była gościem Agaty Młynarskiej w specjalnym wydaniu jej instagramowego programu "Agata się kręci", poświęconemu osobom z niepełnosprawnościami. Wyznała też, że prawdopodobnie nigdy już nie odzyska władzy w nogach.

Zdjęcie Wypadek, w którym ucierpiała Monika Kuszyńska, spowodował lider zespołu Varius Manx Robert Janson /Mieczyslaw Wlodarski /Reporter

Monika Kuszyńska w 2006 roku uległa poważnemu wypadkowi i od tamtej pory jeździ na wózku. Ale nie ma już o to pretensji do losu, nawet jeśli będzie na niego skazana do końca swojego życia.



Kuszyńska i Młynarska rozmawiały m.in. o tym, w jaki sposób rozmawiać o niepełnosprawności, by okazać zrozumienie i nie urazić drugiej osoby. Wokalistka, która od czasu wypadku porusza się na wózku inwalidzkim, przyznaje, że sama stara się skracać dystans.



- Naturalne, zwykłe, spontaniczne zachowanie jest najbardziej właściwe. Życzliwość ludzka jest najważniejsza. Ja chcę ośmielić ludzi, ale musiałam się tego nauczyć. Jeżeli zbliżam się do drzwi w sklepie, to nawet gdybym sobie poradziła, to mową ciała staram się przekazać, że ja tę pomoc chętnie przyjmę. Musimy edukować ludzi, którzy chcą, ale nie wiedzą jak - radziła piosenkarka.



Dodała też, że nie zawsze miała takie podejście. Początkowo nie była w stanie zaakceptować swojej niepełnosprawności. - Przez kilka miesięcy nie mogłam spojrzeć w lustro, czułam odrazę, jakby ktoś włożył mnie w inne ciało. Ale to dało mi siłę i poukładało moje wartości - wyznała.



W pamięci utkwiło jej zdarzenie z tamtego etapu życia. - Zaczęłam dopiero co wychodzić z domu, byłam z moją siostrą i przyjaciółmi w restauracji. Byłam zahukana, bałam się, to było wielkie wyjście, czułam, że wszyscy się gapią. To był problem w mojej głowie. Pewien pan zwrócił się do mojej siostry ze współczuciem: >>My też taką mamy w domu<<. To mnie ukłuło - wspominała Monika Kuszyńska.

Podkreśliła jednak, że podobne sytuacje zdarzają jej się rzadko. Zawsze jednak są przykre.



- Moja koleżanka, która też porusza się na wózku, stała pod kościołem, czekała na kogoś i starsza pani rzuciła jej pieniążek. To są takie skróty myślowe - powiedziała wokalistka.



Przypomniała też swoją wizytę u ginekologa, którą już wcześniej opisywała w mediach. Lekarka potraktowała ją tak, że Kuszyńska po wyjściu z gabinetu płakała. Dziś stara się zrozumieć takie podejście: - Wszystko jest kwestią doświadczenia. Może na medycynie ludzie nie uczą się, że są tacy pacjenci. Tam, gdzie rodziłam, byłam drugą taką pacjentką - powiedziała.