Zalanie łazienki przez sąsiadów z wyższych pięter to często spotykana sytuacja w budynkach wielorodzinnych. Szkody spowodowane przez wodę potrafią być stosunkowo wysokie, gdyż niejednokrotnie wiążą się z wymianą zniszczonej podłogi, tynków na ścianach i sufitach, a także sprzętów, takich jak podświetlane lustro czy szafki.

Kto powinien pokryć koszt przywrócenia pomieszczenia do pierwotnego stanu? Okazuje się, że odpowiedź nie zawsze jest oczywista.

Ustalenie winowajcy wydaje się sprawą prostą: w łazience sąsiada doszło do awarii kranu lub pralki, on więc powinien ponieść koszty zalania mieszkania piętro niżej. Czasem jednak winny jest administrator budynku, który nie dopełnił swoich obowiązków albo producent sprzętu, w którym ujawniła się ukryta usterka.

Najczęściej koszty usuwania szkód spowodowanych zalaniem wypłaca ubezpieczyciel. Najlepiej jeśli ubezpieczony jest zarówno sprawca, jak i poszkodowany. Polisę OC powinien posiadać także administrator budynku. Najkorzystniejszą dla osoby, której mieszkanie zostało zalane, jest wypłata z polisy sąsiada lub zarządcy budynku, jeśli to on zawinił.

Z kolei w sytuacji, gdy sąsiedzi nie posiadają ubezpieczenia OC, szkodę zgłosić można do własnego towarzystwa ubezpieczeniowego, które wypłaci odszkodowanie, a następnie będzie próbowało ściągnąć poniesione koszty od winnego zalania.

Również na ostatnim piętrze bloku może dojść do zalania łazienki. Jeśli konserwacja dachu została zaniedbana przez spółdzielnię mieszkaniową, zalany może zostać sufit i ściany przylegające do konstrukcji dachowej. Zdarza się też, że deszcz przedostanie się do mieszkania przez niedomknięte okna.