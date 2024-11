Nowe zasady dotyczące przeglądów przewodów kominowych. Co się zmieniło?

Od września ubiegłego roku każdy przegląd kominiarski w Polsce musi być potwierdzony nie papierowym protokołem, ale dokumentem elektronicznym, zapisanym w systemie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Elektroniczny protokół, zwany e-protokołem, jest teraz jedynym akceptowanym potwierdzeniem wykonania kontroli.



Nowa procedura wprowadza konieczność rejestrowania wyników przeglądu w systemie, co ułatwia monitorowanie stanu technicznego budynków na poziomie krajowym.



CEEB gromadzi dane nie tylko z przeglądów kominiarskich, ale także deklaracje dotyczące źródeł ciepła i rodzaju paliwa stosowanego w budynkach. Dzięki temu możliwe jest lepsze zarządzanie informacjami dotyczącymi efektywności energetycznej oraz emisji zanieczyszczeń. Kominiarze podczas przeglądu są zobowiązani do uzupełnienia informacji bezpośrednio w systemie CEEB za pomocą tabletu lub laptopa. Taka zmiana wymaga od nich nowych narzędzi pracy, co przekłada się na wzrost kosztów usług.