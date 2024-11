Pamiętajmy również, że zaniedbane i zakurzone kaloryfery są zdecydowanie mniej wydajne , co przekłada się na wyższy rachunek.

Chcąc zatrzymać ciepło w pomieszczeniu, warto również przyjrzeć się oknom i dokładnie sprawdzić, czy są szczelne . Kolejnym czynnikiem wpływającym na efektywniejsze ogrzanie domu, jest odpowiednie ustawienie mebli . Jeśli meble stoją tuż przy kaloryferze i zasłaniają go swoją powierzchnią, ciepło nie będzie rozprzestrzeniać się w pomieszczeniu, tak jak powinno. Zatem w takim przypadku powinniśmy odsunąć sporych gabarytów meble od kaloryfera.

Ogrzewanie mieszkania i konkretnych pomieszczeń będzie zdecydowanie bardziej efektywne, gdy wchodząc lub wychodząc z pomieszczenia, regularnie będziemy zamykać drzwi. Dzięki temu ciepło nie ucieka do innych pomieszczeń, a w skali roku może to zmniejszyć wydatki za ogrzewanie nawet do 5 proc.