Racuchy na kefirze jak u babci. Idealnie sprawdzą jako śniadanie i przekąska

Oprac.: Agnieszka Tkacz

Nasze babcie miały talent do przygotowania prawdziwych smakołyków z zaledwie kilku popularnych produktów. Puszyste placuszki o delikatnym smaku to przysmak, który wiele z nas kojarzy przez to z dzieciństwem. Dzisiaj zastanawiamy się, czy smak gorących racuchów można odtworzyć. Okazuje się, że połączenie kilku składników da nam pewność, że wyjdą idealne.