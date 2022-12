Monika Małkowska jest jedną z najpopularniejszych polskich trenerek fitness. Na Instagramie obserwuje ją ponad 20 tysięcy osób. Kobieta chętnie publikuje swoje zdjęcia, również te odważne, które spotykają się z wieloma pozytywnymi komentarzami.

Trenerka fitness morsuje na sucho

Trenerka fitness znana jest ze swojej miłości do zimy i gór. Ma też pewną niezwykłą tradycję - co roku wyrusza na tzw. górskie morsowanie lub inaczej morsowanie na sucho. Co to takiego? Chodzi o kilka minut na górskim szlaku w samej bieliźnie, podczas których kładzie się w śniegu.

I tym razem nie było inaczej. Małkowska nie czekała długo i jak tylko pojawił się śnieg, a temperatury spadły poniżej zera, kobieta wybrała się do Zakopanego. Nie zapomniała również zrobić sobie na szlaku kilku zdjęć.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Małkowska reaguje na krytykę

W komentarzach pojawiło się mnóstwo pozytywnych słów w kierunku trenerki fitness.

O jeżusie nazarejskie, jakim cudem ten śnieg tam dookoła jeszcze nie stopniał? Ja się rozpłynąłem - goręcej niż na Saharze w sierpniu.

Były jednak także głosy o braku odpowiedzialności, na które szybko odpowiedziała sama Małkowska.

dodam, że w góry w takim stroju nie szlam, może jestem szalona ale nie głupia. Szlam w pełnym ekwipunku z doświadczona ekipą. Także proszę zebrać fakty zanim oczernia się kogoś „szczytem głupoty”. Nie fajne napisała Małkowska

Instagram Rolka Rozwiń

Zobacz również: Anna Wendzikowska pokazała zdjęcie z Dubaju. "Bogini"