Monika Mazur-Chrapusta zamieściła poruszający wpis

Natłok czarnych myśli, przerażenie, że to już niedługo, że nie ma odwrotu, strach czy dam radę, czy wszystko będzie dobrze, czy maleństwo będzie zdrowe, czy zdążymy na czas do szpitala, czy będę wiedziała, że to już, ale też żeby nie pojechać za wcześnie, czy nie zamkną mojego szpitala przez COVID, czy położna dojedzie na czas itp. itd...