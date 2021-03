Monika Mrozowska zmęczona macierzyństwem!

Monika Mrozowska w styczniu 2021 roku urodziła czwarte dziecko i choć jest to dla niej ogromna radość, to nie chce ukrywać, że bywa bardzo zmęczona jako mama takiej gromadki. Gwiazda właśnie pokazała w mediach bardzo szczere zdjęcie i pokusiła się o kilka mocnych słów we wpisie.

Reklama

Zdjęcie Monika Mrozowska otwarcie mówi o trudach macierzyństwa /Jordan Krzemiński /AKPA

Monika Mrozowska była gwiazdą serialu "Rodzina zastępcza", ale widzom dała się także poznać jako ekologiczna mama, która dzieli się swoimi przemyśleniami odnośnie życia i macierzyństwa w mediach społecznościowych.

Reklama

W styczniu 21 roku do trójki pociech Moniki Mrozowskiej, dołączył najmłodszy członek rodziny - Lucjan i choć Monika nie posiadała się ze szczęścia, to nie jest tajemnicą, że czwórka dzieci potrafi dać w kość mamie.



Aktorka nie ma zamiaru tego ukrywać i pokusiła się o szczery wpis w swoich mediach społecznościowych. Opisała, jak wygląda dzień z maleństwem i nikogo chyba nie zaskoczyła tym, że bywa on naprawdę trudny.



Dodatkowo pochwaliła się zdjęciem, na którym nosi Lucjana, a ona sama nie wygląda na wypoczętą. W komentarzach można znaleźć same ciepłe słowa od internautów i zapewnienia, że inne mamy doskonale to rozumieją.

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

***

Zobacz również:



Rozlicz PIT online już teraz lub pobierz darmowy program





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piotr Stramowski: Nie mam zamiaru szczególnie pracować nad formą Newseria Lifestyle