Monika z "Wyspy miłości" zaskoczyła nową fryzurą

Zaledwie kilka tygodni temu przeszła operację powiększenia biustu, a już zaskoczyła fanów kolejną metamorfozą. Tym razem postawiła na nową fryzurę!

Monika to jedna z najciekawszych i najpopularniejszych bohaterek polskiej edycji "Love Island". Odważna, obdarzona sporym poczuciem humoru i wybredna, szybko zyskała sporą rzeszę fanów. Mimo, że o względy Moniki walczyło w programie wielu mężczyzn, ostatecznie stworzyła ona parę z jednym z bliźniaków - Pawłem. Od czasu do czasu pojawiają się plotki o kryzysie w tym związku - para jednak szybko je dementuje i dla potwierdzenia swoich słów, publikuje w sieci kolejne wspólne zdjęcie.





Spore poruszenie wśród fanów makijażystki wywołała ostatnio jej decyzja o poddaniu się operacji powiększenia biustu. Monika nie ukrywała, że małe piersi są jej kompleksem - wielu fanów sądzi jednak, że największy wpływ na tę decyzję miał Paweł, wielbiciel dużych biustów. Nic dziwnego, że najnowsze zdjęcie Moniki również rozpaliło internet - czyżby przystojny bliźniak wolał brunetki?

Metamorfoza Moniki podzieliła fanów - jedni zachwycali się nowym, świeżym wyglądem, inni przekonywali, że Monika to urodzona blondynka. Jak się okazało, za tą spektakularną zmianą stoi współpraca makijażystki z zaprzyjaźnionym fryzjerem Damienem i stylistką Mileną. To kreatywne trio stoi za projektem MAGGIC 3 - wspólnie będą pomagać kobietom w odważnych metamorfozach i zachęcać je do zmiany swojego wyglądu. Jak sądzicie, odniosą sukces?

