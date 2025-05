Co znajduje się w dżemach truskawkowych sprzedawanych w Polsce?

Choć żaden z wykrytych pestycydów nie przekraczał norm , to jednak w jednym z dżemów badania wskazały na pozostałości aż 13 różnych pestycydów , natomiast w czterech dżemach znajdował się toksyczny związek - chloran .

" Szokujące jest także to, że w dwóch dżemach, których producenci zapewniają użycie polskich truskawek , wykryliśmy pestycydy niedozwolone w Polsce " - informuje Fundacja Pro-Test, będąca niezależną organizacją konsumencką.

Pozostałości pestycydów, które są zakazane, a wykryto w dżemach, to tebukonazol w produkcie Pewni Dobrego oraz karbendazym obecny w dżemie Łowicz. Zostały one wycofane w Unii Europejskiej lub nie mają zezwolenia do stosowania w uprawach truskawek.