Rukiew wodna - co to za roślina?

Jej obecnością mogą cieszyć się głównie mieszkańcy zachodniej części kraju. Roślina występuje dziko i niejednokrotnie postrzegana jest w kategoriach zwykłego chwastu. Nadaje się także do uprawy w ogrodzie i na balkonie. Poza właściwościami odżywczymi cechuje się też interesującym smakiem podobnym do rukoli albo rzeżuchy. Podczas degustacji da się wyczuć lekko pikantne nuty. Rukiew wodna jest chrupiąca i soczysta. Świetnie sprawdza się jako dodatek do sałatek, kanapek i zup. Pasuje do dań mięsnych oraz jajecznych.