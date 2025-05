Zaliczają się do roślin, które uwielbiają słońce. Piwonie do kwitnienia potrzebują jasnego stanowiska. Powinny znaleźć się w miejscu, gdzie będą mieć dostęp do promieni słonecznych przez 6-8 godzin w ciągu dnia. W cieniu kwitnienie będzie mizerne, dlatego dobrze rozplanuj aranżację ogrodu. Zadbaj o to, aby peonie nie znajdowały się przy ścianach budynków lub obok rozłożystych krzewów.