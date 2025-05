Co daje godzina marszu dziennie?

Dowody płynące z laboratoriów i analiz są jednoznaczne - regularne spacerowanie to inwestycja w lepsze jutro. W marcu 2025 roku naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego opublikowali w British Journal of Sports Medicine wyniki badania obejmującego ponad 85 000 osób. Wykazali, że pokonywanie od 7000 do 9000 kroków dziennie zmniejsza ryzyko zachorowania na raka o 11-16% w porównaniu z osobami, które wykonują tylko 5000 kroków.

Im więcej kroków, tym większe korzyści - optimum przypada na około 9000 dziennie. To nie wszystko. Chodzenie wspiera układ krążenia, wzmacnia serce i obniża poziom stresu, co potwierdzają również badania National Center for Biotechnology Information z 2023 roku, wskazujące na pozytywny wpływ aktywności fizycznej na zdrowie psychiczne. Spacer to remedium na wiele współczesnych dolegliwości - i to bez recepty.

Czy godzinny spacer odchudza?

Marzysz o zgrabniejszej sylwetce? Spacerowanie może być twoim cichym sojusznikiem. Osoba ważąca 70 kg spala podczas godzinnej przechadzki od 240 do 400 kalorii - wszystko zależy od tempa i ukształtowania terenu.

Masz ponad 50 lat? Zwykły spacer może zrobić wiele dobrego dla twojego mózgu! Maruzhenko Yaroslav 123RF/PICSEL

Jak wylicza portal Healthline, przy umiarkowanej prędkości 4,8 km/h (3,0 mph) pozbędziesz się około 245 kalorii, a przyspieszając do 6,4 km/h (4,0 mph), nawet 350. To liczby, które robią wrażenie, zwłaszcza gdy połączysz ruch z rozsądnym odżywianiem. Spacer nie zastąpi maratonu, ale w połączeniu z innymi nawykami może prowadzić do trwałych efektów w kontroli wagi.

Po jakim czasie widać efekty spacerowania?

Nie trzeba długo czekać, by zauważyć, że coś się zmienia. Już po 2-4 tygodniach regularnych spacerów twoje ciało zacznie dziękować - poprawi się kondycja, stres ustąpi, a nastrój poszybuje w górę. Badania opisane na Healthline wskazują, że wydolność tlenowa (VO2 max) rośnie zauważalnie po 4-6 tygodniach.

Co więcej, naukowcy z Iowa State University w badaniu z 2022 roku udowodnili, że zaledwie 12-minutowy spacer potrafi poprawić humor. Chcesz zrzucić kilka kilogramów lub zwiększyć wytrzymałość? Na widoczne rezultaty poczekasz 2-4 miesiące, ale cierpliwość się opłaci - to naturalny rytm adaptacji organizmu.

Kiedy najlepiej spacerować? Czy godzina ma znaczenie?

Poranna czy wieczorna przechadzka? Wybór należy do ciebie, ponieważ każda pora ma swoje atuty. Spacer o świcie, w promieniach wschodzącego słońca, reguluje rytm dobowy i dodaje energii na cały dzień. Badania opublikowane na WebMD w 2023 roku pokazują, że poranne światło wspiera produkcję melatoniny, która ułatwia zasypianie wieczorem.

Natomiast wieczorne wędrówki to idealny sposób na odprężenie - redukują napięcie i przygotowują organizm do spokojnego snu. Dopasuj porę spaceru do swojego harmonogramu i ciesz się korzyściami, które płyną z obu opcji.

Minuta po minucie. To dzieje się z twoim ciałem, kiedy spacerujesz

Co dzieje się, gdy stawiasz krok za krokiem przez 60 minut? W ten sposób twój organizm reaguje na tę przygodę:

0-5 minut : serce przyspiesza, krew krąży żwawiej, a mięśnie budzą się do życia;

5-10 minut : kortyzol, hormon stresu, zaczyna ustępować miejsca relaksowi;

10-15 minut : cukier we krwi stabilizuje się - idealny moment po posiłku, by wspomóc metabolizm;

15-30 minut : ciało sięga po zapasy tłuszczu, spalając je jako paliwo (rozpoczyna się spalanie kalorii!);

30-45 minut : umysł się rozjaśnia, endorfiny wchodzą do gry, a stres odchodzi w zapomnienie;

45-60 minut: fala hormonów szczęścia (m.in. dopaminy) zalewa organizm, pozostawiając uczucie lekkości i radości.

Te obserwacje pokrywają się z wnioskami z Psychology Today (2023), które podkreślają, że spacerowanie działa jak naturalny antydepresant.

Godzinna przechadzka dziennie to styl życia, który procentuje na wielu płaszczyznach. Może zmniejszyć ryzyko raka, poprawić pracę serca i ułatwić utrzymanie zdrowej wagi. Pierwsze efekty przychodzą szybko, a z czasem tylko się pogłębiają. Niezależnie od tego, czy wolisz poranne promienie słońca, czy wieczorny chłód, spacerowanie to prosta recepta na lepsze samopoczucie. Zacznij już dziś - każda minuta to krok ku zdrowszemu, dłuższemu życiu.

Źródła: PubMed

Pachnący... ocet? O najlepszym przyjacielu każdego sprzątania halo tu polsat halo tu polsat