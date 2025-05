Wolontariusze biorący udział w letniej akcji Fundacji Bałtyk 2.0 codziennie przez około sześć godzin zbierają śmieci z plaż, linii brzegowej, a czasem nawet z wody. Wszystko po to, by ograniczyć zanieczyszczenie Bałtyku i chronić morskie ekosystemy. Za swoją pracę otrzymują coś cenniejszego niż pieniądze - darmowy pobyt nad morzem i udział w wyjątkowej inicjatywie proekologicznej.