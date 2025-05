Na co więc zwracać uwagę przy zakupie bielizny?

Specjaliści jednogłośnie polecają bieliznę z naturalnych, oddychających materiałów, dobrze dopasowaną, ale nie obciskającą. To szczególnie ważne latem, podczas ćwiczeń i w czasie menstruacji.

Najzdrowsze majtki to te wykonane z materiałów przewiewnych, przyjaznych dla skóry i hipoalergicznych:

2. Koronka i satyna - piękne, ale niefunkcjonalne na co dzień. Używaj z umiarem, na specjalne okazje.

Wskazówka: jeśli lubisz bieliznę z domieszką syntetyków, wybieraj majtki z bawełnianym klinem - to minimum higieny, na które warto zwracać uwagę.

Wybór bielizny w sklepach może przytłaczać. Na co należy zwracać uwagę?

Wybór bielizny w sklepach może przytłaczać. Na co należy zwracać uwagę? 123RF/PICSEL

Najzdrowsze fasony to:

Fasony, których lepiej nie nadużywać to zdecydowanie stringi. Mogą sprzyjać przenoszeniu bakterii z okolic odbytu do pochwy (tzw. efekt "sznurka transmisyjnego"). Ich noszenie na co dzień nie jest zalecane przez ginekologów.