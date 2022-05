Mrozowska w balii, Kożuchowska w kwiatach – tak gwiazdy spędzają majówkę

W tym roku kalendarz okazał się łaskawy - wystarczyło wykorzystać tylko jeden dzień urlopu, by uzyskać czterodniowe wolne na początku maja. Taki przedłużony weekend stwarza doskonałą okazję, by skorzystać z popandemicznego odmrożenia i udać się na krótki, zagraniczny wyjazd. Jak w rozmowie z interią biznes informował Piotr Henicz, wiceprezes biura podróży ITAKA, nasi rodacy w tym roku na początku maja ruszyli do Turcji i Grecji a także na Sycylię i do Gruzji.

Spośród krajowych kierunków niesłabnącą popularnością cieszą się zaś klasyki, czyli Tatry i Bałtyk. Wiele osób wykorzystuje też majówkę do odkrywania atrakcji we własnym województwie, wpisując się tym samym w bardzo popularny w ostatnim czasie nurt mikropodróży.

Jak na tym tle wyglądają majówkowe aktywności gwiazd? Sprawdziliśmy!

Majówka gwiazd. Anna Wendzikowska jak zawsze w podróży!

Anna Wendzikowska to jedna z gwiazd, które nie mogą usiedzieć na miejscu. Dziennikarka na swoim Instagramie regularnie chwali się kadrami z dalekich wojaży, najczęściej wybierając te miejsca na ziemi, w których trwa wieczne lato. Anna Wendzikowska jest też prawdziwą mistrzynią planowania - na Instagramie chętnie dzieli się z fanami radami dotyczącymi organizacji podróży zdradzając, w jaki sposób podczas krótkiego wyjazdu, zobaczyć jak najwięcej.

Anna Wendzikowska nie byłaby więc sobą, gdyby nie wykorzystała majówki na krótki wypad. Już w sobotę pochwaliła się na Instagramie zdjęciem z warszawskiego lotniska. Ubrana w białe spodnie i bluzę, w modnej, jeansowej kurtce, przybierając pełną energii pozę, zakomunikowała fanom:

Majóweczka. Trzy dwa jeden start!

W podróż zabrała też swoje córeczki.

Dokąd udaje się to wesołe trio? Nie wiadomo. Jednak po hashtagu #kusłoncu można wnioskować, że będzie to miejsce, w którym już trwa lato.

Majówka gwiazd. Małgorzata Kożuchowska we Włoszech

Może więc będą to Włochy? Kraj, który za cel majówkowej podróży obrała również Małgorzata Kożuchowska. Jedna z najbardziej lubianych polskich aktorek kilka wolnych dni postanowiła spędzić w Toskanii i wygląda na to, że jest to miejsce, w którym gwiazda czuje się naprawdę dobrze i błyskawicznie ładuje baterie.

Małgorzata Kożuchowska na Instagramie pochwaliła się pięknym zdjęciem, na którym ubrana w dresowy komplet w modnym kolorze kermit green, pozuje na tle muru, obrośniętego kwitnącą wisterią.

"Pani Małgosiu, Pani to jest kwintesencja kobiecości. Piękna, subtelna z klasą. Aż miło popatrzeć i posłuchać", "piękna jak zawsze", "Słoneczna Italia, też uwielbiam", "Mój ulubiony kierunek wypoczynku" - pisali fani w komentarzach.

Dla Małgorzaty Kożuchowskiej wyjazd do Italii również jest okazją do spędzenia kilku dni w rodzinnym gronie - aktorce w podróży towarzyszy synek.

Majówka Gwiazd: Monika Mrozowska w bali

Zdjęcie Monika Mrozowska jest mamą czwórki maluchów / TRICOLORS/EAST NEWS / East News

Rodzinnie majówkę spędza również Monika Mrozowska. Dodajmy: rodzinnie i z humorem. Aktorka w tym roku zdecydowała się na spędzenie długiego weekendu w kraju. Znalazła jednak czas na relaks, a konkretnie - kąpiel w jacuzzi. Choć ukochane maluchy czasem zakłócały jej wypoczynek...

"Rzeczywistość vs Instagram. Albo "Majówka w balii" vs "Majówka na Balii". Czas z dziećmi, choć tak bardzo "jakościowy" jednak ciut odbiega od tego bez dzieci. I choć z progeniturą jest tak fajnie, to czasami chciałoby się zrelaksować w gorącym jacuzzi... bez plastikowej konewki... pływających mikro adidasów, czy ryzyka... urynoterapii" - napisała na Instagramie.

Majówka gwiazd: Barbara Kurdej-Szatan... u fryzjera

Czasem, by poczuć zmianę, nie trzeba podróżować. Wystarczy... krótki spacer do fryzjera. Do wprowadzenia małych (choć znaczących) zmian w życiu majówkę wykorzystała Barbara Kurdej-Szatan. Gwiazda, którą dotychczas kojarzyliśmy z długimi blond włosami na początku maja zdecydowała się na zmianę w wyglądzie. Teraz na Instagramie chwali się swoim nowym lokiem: średniej długości pasmami, sięgającymi ramion.

To było cudowne! Poczułam jakbym pozbyła się jakiegoś ciężaru. Nie wiem jak to wytłumaczyć. Wiem, że to błahostka, ale ja całe swoje życie miałam długie włosy i po prostu stresowałam się. Dzięki za dopingowanie! Zmiany są ok! Barbara Kurdej Szatan

Wygląda na to, że nowy wygląd Barbary Kurdej-Szatan spodobał się fanom. "Wspaniale", "Nice", "Wow" - czytamy w komentarzach.

Majówka gwiazd: Małgorzata Rozenek-Majda, Anna Lewandowska i Agnieszka Woźniak-Starak - pracowity weekend

Są i takie gwiazdy, dla których początek maja nie jest czasem relaksu, a intensywnej pracy. W sobotę Małgorzata Rozenek-Majdan, występowała w mediach, biorąc udział w dyskusji o refundacji in vitro. Jej fani doskonale wiedzą, że temat ten jest prezenterce szczególnie bliski.

Anna Lewandowska zaś, zapraszała na treningi i chwaliła się aktywnością fizyczną, która sama podejmuje.

Agnieszka Woźniak-Starak, podzieliła się zaś zdjęciem z gali Fryderyków. Imprezy, która jak przyznała, była dla niej wyjątkowa:

