Na aukcję trafiło ubranie Matthew Perry’ego z „Przyjaciół”. Poruszający moment

Oprac.: Karolina Iwaniuk Gwiazdy

Jeden z kolekcjonerów pamiątek po gwiazdach wystawił na aukcji internetowej bluzę koszulową w geometryczne wzory oraz niebieskie dżinsy. Ubranie to Perry miał na sobie w odcinku „The One With the Candy Hearts”. Zostało ono wycenione na 8400 dolarów.

Zdjęcie "Przyjaciele" to kultowy serial, kochany przez milionową publiczność od lat / HBO / materiały prasowe