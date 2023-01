Spis treści: 01 Jennifer Lopez pozuje w mocno wyciętym body. Fani zachwyceni

Jennifer Lopez pomimo upływu lat nadal zachwyca perfekcyjną figurą. Na Instagramie jej kosmetycznej marki pojawiło się nowe zdjęcie piosenkarki, do którego pozuje w czarnym, mocno wyciętym body, które podkreśliło jej figurę.

- Gdy mówimy o blasku od stóp do głów... To mamy na myśli! Jennifer wiedziała, że musimy stworzyć linię do pielęgnacji ciała, która będzie tak samo skuteczna, jak nasza linia do pielęgnacji skóry twarzy - czytamy w opisie zdjęcia.

Jennifer Lopez pozuje w mocno wyciętym body. Fani zachwyceni

Pod najnowszym zdjęciem Lopez posypały się komplementy fanów.

"Najgorętsza 53-latka na ziemi", "Jak zawsze zjawiskowa", "Inspiracja", "Ona wprost promienieje", "Nie wierzę, że w tym roku skończy 54 lata", "Królowa", "Gorąca", "Jennifer jest jak dobre wino", "Perfekcyjna".

Lopez lubi chwalić się sylwetką na zdjęciach publikowanych w mediach społecznościowych. To zdjęcia w bikini czy stylizacjach eksponujących jej wdzięki.

Jennifer Lopez i sekret jej figury

Zdjęcie Jennifer Lopez mimo upływu lat zachwyca formą / Invision / East News

Swój wygląd Jennifer Lopez zawdzięcza nie tylko dobrym genom. Piosenkarka od lat stawia na zdrowe odżywianie i sport. Jedna z ikon popkultury nad sylwetką pracuje w pocie czoła na siłowni.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 52-letnia Izabela Kuna zachwyca formą! Zdradziła sekret zdrowia i nienagannej sylwetki Newseria Lifestyle

W wywiadzie udzielonym magazynowi "Hello!" wyznała, że podczas wyjść z rodziną i przyjaciółmi do restauracji, stara się wybierać zdrowe dania. To zazwyczaj sałatka lub ryba z warzywami.

Gwiazda dba też o odpowiednie nawodnienie organizmu, a do posiłków pije dużo wody. Dziennie stara się wypijać minimum siedem szklanek wody. Do pierwszej z nich, pitej jeszcze przed śniadaniem, dodaje odrobinę soku z cytryny.

"Odmładzający" koktajl Jennifer Lopez

Jennifer codziennie rano sięga też po "odmładzający" koktajl. Piosenkarka uwielbia słodkie smoothie, w skład którego wchodzą maliny, jagody, truskawki, jogurt naturalny i odżywka białkowa. Więcej o ulubionym koktajlu Jennifer Lopez przeczytasz w naszym artykule Pije go codziennie rano i zachwyca wyglądem. Oto sekret Jennifer Lopez.

Ślub z Benem Affleckiem i Icon Award. 2022 rok u Lopez w pigułce

Zdjęcie Jennifer Lopez związała się ponownie z aktorem Benem Affleckiem po prawie 20 latach / AA/ABACA/Abaca / East News

Miniony, 2022 rok, bez wątpienia był dla Lopez intensywny. 16 lipca w trakcie kameralnej ceremonii w kaplicy w Las Vegas poślubiła Bena Afflecka. Z aktorem związała się ponownie po prawie 20 latach. W uroczystości uczestniczyły dzieci wokalistki i jej mama.

Z kolei kilka dni po uroczystości Lopez świętowała 53. urodziny, które postanowiła uczcić wypuszczeniem nowej linii kosmetyków.

Artystka została uhonorowana dwiema nagrodami za całokształt twórczości, w tym statuetką Icon Award.

