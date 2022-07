Jennifer Lopez ma ostatnio zdecydowanie dobrą passę - zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej. 16 lipca podczas intymnej ceremonii w kaplicy w Las Vegas artystka wzięła ślub z Benem Affleckiem, z którym związała się ponownie po upływie dwóch dekad. Kameralna uroczystość odbyła się z dala od wścibskich oczu paparazzich, a udział w niej wzięły jedynie dzieci wokalistki i jej matka.

- Miłość jest piękna. Jest życzliwa. I, jak się okazuje, jest też cierpliwa. Cierpliwa przez dwadzieścia lat. Było dokładnie tak, jak sobie wymarzyliśmy

- zdradziła gwiazda w swoim biuletynie "On the JLo", który służy jej do kontaktu z fanami.

Powodów do świętowania Lopez ma ostatnio znacznie więcej. Artystka otrzymała niedawno dwie ważne nagrody za całokształt twórczości. W marcu autorkę hitu "Waiting For Tonight" uhonorowano statuetką Icon Award.

- Chcę podziękować tym, którzy przychodzą na koncerty, słuchają moich piosenek, oglądają moje filmy. To wy każdego dnia dajecie mi szansę, abym mogła prowadzić życie, o którym nie śmiałam marzyć, gdy byłam małą dziewczynką dorastającą w Bronksie. Dziękuję za to. I gwarantuję: Dopiero się rozkręcam

- mówiła ze sceny nie kryjąc wzruszenia.

Z kolei podczas gali wręczenia nagród MTV Movie & TV Awards wszechstronnie utalentowana gwiazda odebrała kolejne prestiżowe trofeum - nagrodę Generation Award przyznawaną "najbardziej uwielbianym przez widownię aktorom".

Jennifer Lopez skończyła 53 lata. Niesamowite, jak wygląda bez bielizny!

Jennifer Lopez bardzo szybko wywiązała się z obietnicy, którą złożyła odbierając statuetkę Ikony Roku i zaprezentowała światu nowy projekt. Z okazji 53. urodzin, które obchodziła 24 lipca, gwiazda ogłosiła powstanie nowej linii kosmetyków do pielęgnacji ciała. W ten sposób wokalistka poszerzyła ofertę założonej w zeszłym roku firmy JLo Beauty, która koncentruje się na pielęgnacji twarzy. Nowy biznes Lopez postanowiła wypromować z właściwym sobie rozmachem - serię produktów Jlo Body reklamuje odważna sesja zdjęciowa i filmik, na którym artystka dumnie pręży wysportowane ciało odziane jedynie w skąpe body z wycięciami. Pierwszym produktem wspomnianej linii jest balsam do pielęgnacji... pośladków.

- Z reguły poświęcamy czas i uwagę głównie naszej cerze, niekiedy zaniedbując przy tym ciało. Bardzo istotnym było dla mnie stworzenie kosmetyków do ciała, które uwzględniają jego unikalne potrzeby. Postanowiliśmy zacząć od pupy!

- ogłosiła Lopez w opublikowanym na Instagramie poście.

Instagram Post

Film Flaunt Targetet Booty Balm dostępny jest już na stronie internetowej założonej przez nią marki. Za kosmetyk sygnowany nazwiskiem gwiazdy przyjdzie jednak sporo zapłacić - cena balsamu wynosi 65 dolarów, czyli nieco ponad 300 zł. W swoim składzie zawiera on m.in. kofeinę, ekstrakt z nasion guarany, peptydy, masło shea i kwas hialuronowy.

- To przetestowana klinicznie formuła inspirowana najbardziej kultową pupa świata, która w widoczny sposób ujędrnia i nawilża skórę oraz usuwa rozstępy, zapewniając bardziej wyrafinowany wygląd

- czytamy w opisie produktu. (PAP Life)

